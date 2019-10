Protestniki so se zbrali na Kongresnem trgu, pozneje pa so se odpravili še na Trg republike, nasproti stavbe državnega zbora. Foto: BoBo

Ker se po prvem shodu, ki je bil v Ljubljani konec avgusta, v ravnanju državnih organov ni nič spremenilo, so se v iniciativi odločili, da znova pripravijo protest, tokrat pod geslom Zaščitimo zveri. "Nasprotujemo odstrelu medvedov in volkov in upravljanju velikih zveri, kot ga izvajajo državni organi ob podpori interesnih skupin kmetovalcev, rejcev in žal tudi dela stroke," je pred shodom na novinarski konferenci v Ljubljani poudarila Jagoda Tkalec. Če pristojni ne bodo prisluhnili opozorilom, bodo po njenih besedah v prihodnje stopnjevali dejavnosti.

Izredni odstrel le kot skrajni ukrep

Shod je podprla dolgoletna borka za pravice živali in pevka Jadranka Juras. Kot je dejala, je lahko izredni odstrel le zadnji in skrajni ukrep, "pri katerem se odstreli točno določen osebek živali, ki povzroča napade, in še to samo v primerih, ko predhodni, dosledno izvedeni zaščitni ukrepi niso več učinkoviti". Poudarila je, da se odstrel volkov in medvedov nikakor ne sme izvajati kot redni odstrel oziroma lov.

Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo

Ustrezna zaščita – pogoj za izplačilo subvencij in odškodnin

Organizatorji protesta pa so pozvali tudi k doslednemu izvajanju vseh zaščitnih ukrepov preprečevanja škode – poleg ograj, pastirjev in psov tudi ograjevanje čebelnjakov, sadovnjakov, prepoved odlaganja organskih odpadkov ob robovih vasi in postavljanje medvedovarnih smetnjakov. Ustrezni zaščitni ukrepi bi morali biti tudi nujen pogoj za izplačilo subvencij in odškodnin. "Neselektivno izplačevanje odškodnin je oškodovanje državnega proračuna, v katerega prispevamo tudi tisti, ki ne podpiramo odstrela in neodgovornega ravnanja države," je opozorila Breda Turk.

Lovci umetno krmijo medvede

V iniciativi so opozorili tudi na nujnost postopnega prenehanja krmljenja medvedov, "saj to živalim daje umeten občutek obilja, zato se razmnožujejo bolj, kot bi se sicer, povišano število pa je izgovor za lov".

Na seznam zahtev so v iniciativi uvrstili takojšnjo razveljavitev zakona o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave, "saj grobo posega v obstoječo nacionalno in mednarodno zakonodajo, ki ureja ravnanje z zavarovanimi živalskimi vrstami". Jagoda Tkalec je spomnila, da so zato podali pobudo za ustavno presojo zakona in so v pričakovanju razsodbe.

Zahtevo za razrešitev ministra za okolje Simona Zajca in ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec so v iniciativi utemeljili z besedami, da nista sposobna sprejemati strokovno nespornih odločitev, temveč načrtno upoštevata stališča samo njima všečnih interesnih skupin, ki zagovarjajo odstrel. Po besedah Tkalčeve pa ne gre le za odločanje o odstrelu, ampak tudi za druge okoljsko sporne odločitve.