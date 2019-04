Prijavljena kandidata sta Mojca Prosenc in Rajko Gerič. Foto: BoBo/MMC

Zdajšnji informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik se mandat izteče 17. julija. Med njo in Rajkom Geričem, novinarjem in urednikom oddaje Danes na Televiziji Planet, bo odločal predsednik republike Borut Pahor. Ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca državnemu zboru se bo predsednik republike odločal v prvi vrsti med prijavljenima kandidatoma, lahko pa bo predlagal tudi drugega kandidata, so pojasnili v uradu predsednika. Informacijskega pooblaščenca pa nato na predlog predsednika republike imenuje državni zbor.

Informacijski pooblaščenec je sicer imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan. Kot so še sporočili iz Pahorjevega urada, predsednik republike ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca sicer ni dolžan objaviti javnega poziva, kljub temu pa se je Pahor odločil, da z javnim pozivom omogoči čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge mogočih kandidatov.