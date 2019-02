Foto: BoBo

Nova ureditev delovnega časa učiteljev ne deluje v praksi, pravijo ravnatelji. Sili jih v to, da izbirajo med kršitvijo pravice otrok do šolanja in kršitvijo delovnopravnih pravic učiteljev.

V največjem šolskem sindikatu Sviz pa ne zaznavajo množičnih pritožb učiteljev nad ureditvijo. Kot na podlagi pogovorov z več sto sindikalnimi zaupniki ugotavlja šolski sindikalist Branimir Štrukelj: "Po moje se v veliki večini šol ne dogaja nič posebnega."

Ure učiteljev so razvrščene v tri stebre. Takšno beleženje ur, preštevanje minut, je po mnenju ravnateljev povečalo le administrativno delo na šolah: "Mi smo prvi, ki temu kategorično nasprotujemo. Da se to piše, vpisuje, beleži, ker za to ni nobene potrebe. Če učitelj ne izpolnjuje nalog, ki so mu že vnaprej dane, so za to ustrezne sankcije," je dejal Štrukelj.

Učitelj lahko uči največ sedem ur na dan in največ pet ur nadomešča na teden, kar pomeni, da če učitelj razrednega pouka manjka teden dni, mora njegovih 22 ur na teden učiti najmanj 5 učiteljev. Vsak dan gre drugi učitelj na primer v prvi razred. To je neživljenjsko, opozarja predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan: "Kje je tukaj dobrobit otroka? Kje je tukaj spodbudno učno okolje, kje je tukaj pedagogika? Je ni."

Ureditev ni prožna: "Ali moramo kršiti pravice delavcev ali pa kršiti pravice otrok in osnovna, najpomembnejša pedagoška načela.

Minister obljublja spremembe

Razgrete strasti umirja šolski minister Jernej Pikalo: "Na eni strani je seveda imeti urejen sistem. Ampak na drugi strani pa ne moremo iti v prevelike podrobnosti oziroma neko drobnjakarstvo, kajti to ni dobro za pedagoškost, če hočete, akademskost učiteljskega poklica." Zato obljublja izboljšave ureditve delovnega časa učiteljev.