Poslanke in poslanci bodo na majski seji obravnavali predloge 12 zakonov, od tega dva predloga novih zakonov, večinoma pa gre za spremembe ali novele obstoječe zakonodaje. Foto: DZ/Matija Sušnik

Aprila je v državnem zboru potekala ena najkrajših plenarnih sej v zgodovini DZ-ja. Trajala je dva dni, na dnevnem redu pa je bilo vsega osem točk. To je v delu politike vzbudilo več pikrih komentarjev. Poslanec SDS-a Anže Logar je v zvezi s tem vladi zastavil tudi poslansko vprašanje, koliko zakonodajnih predlogov je obravnavala in sprejela vlada v prvih šestih mesecih svojega delovanja in jih posredovala v odločanje v DZ. Prosil je tudi za primerjavo števila zakonodajnih predlogov v primerjavi s predhodnimi vladami.

premier Janša Bratušek Cerar Šarec novi zakoni 5 9 7 5 spremembe, novele 49 37 29 21 ratifikacije 12 6 19 17 skupaj 66 52 55 43

Primerjava pokaže, da je vlada Marjana Šarca v DZ res poslala najmanj zakonodajnih predlogov, vendar pa razlika nastane zlasti zaradi manjšega števila novel ali sprememb zakonodaje, ne pa toliko zaradi števila predlogov novih zakonov.

Največ predlogov novih zakonov je v prvih šestih mesecih delovanja v DZ sicer poslala vlada Alenke Bratušek, največ ratifikacij mednarodnih pogodb pa vlada Mira Cerarja. Skupno pa je med zadnjimi štirimi vladami največ zakonodajnih rešitev v DZ poslala druga vlada Janeza Janše.

Dnevni red majske seje DZ-ja je v primerjavi z dnevnim redom aprilske obširnejši. Poslanke in poslanci bodo imeli na klopeh predloge 12 zakonov, od tega dva predloga novih zakonov, večinoma pa gre za spremembe ali novele obstoječe zakonodaje. O še enem zakonu bodo odločali ponovno, na dnevnem redu pa so tudi trije predlogi za ratifikacijo mednarodnih pogodb.