Šarec bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Foto: BoBo

Vprašanje v zvezi s prisotnostjo varde na obmejnem območju s Hrvaško in na ozemlju Slovenije v celoti bo na predsednika vlade naslovil poslanec SD-ja Predrag Baković. O stanju na področju črpanja evropskih sredstev bo premierja spraševala poslanka SDS-a Suzana Lep Šimenko.

Poslanec Levice Franc Trček bo Šarcu zastavil vprašanje v zvezi s strategijo in vizijo razvoja stanovanjske politike v Sloveniji. Poslanec SNS-a Zmago Jelinčič pa je napovedal vprašanje glede priseljevanja, predvsem, kot je zapisal, "nerealnega razvrščanja določenih prosilcev za pridobitve uradnih dokumentov za bivanje v Sloveniji".

Novembrsko zasedanje bo sicer predvsem v znamenju proračunskih dokumentov. Kot so predvideli, bo v torek in sredo seja potekala do 23. ure, v četrtek pa do zaključka obravnave vseh točk, za katere so skupno v treh dneh predvideli približno 47 ur. Vendar pa po navedbah predsednika DZ-ja Dejana Židana izkušnje delovanja DZ-ja kažejo, da je izkoriščenost najavljenih ur približno 60-odstotna.