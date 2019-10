Marjan Šarec. Foto: BoBo

Aleksander Reberšek (NSi) je predsednika vlade spraševal v zvezi s poenostavljeno prisilno poravnavo, ki je omogočila odpis dolgov družini Janković. Temu zakonu je kot je poudaril nasprotovala le NSi. Šarca je vprašal, kdaj se bo zakon spremenil.

Šarec je odgovoril, da je imela NSi pri glasovanju o tem zakonu očitno prav. "Na seji vlade sem to dvakrat izpostavil in ministrstvo za pravosodje ima nalogo pregledati zakonodajo in popraviti te luknje. Verjamem, da bo ministrstvo to naredilo." Rebršek je ob tem dejal, da si želi časovnico spremembe. Na to pa je Šarec dejal, da časovnice ne more obljubiti, ker se zaveda koliko je potrebno dela za določene spremembe v Sloveniji.

Predsednik vlade ne more odločati o sodiščih

Zvonko Černač" (SDS) je premierju zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem in uspešnostjo državnih organov ter institucij pri zaščiti javnih interesov oziroma javnih sredstev. "Učinkovitost teh organov je izjemna pri minornih zadevah," je poudaril Černač in izpostavil primer odpisa dolgov podjetij družine Janković. "Slovenija bi morala biti država, kjer smo vsi pred zakonom enaki. Kaj ste doslej storili zato, da bi bili pred zakonom vsi enaki?" je vprašal Černač.

Šarec je dejal, da je težko konkretno odgovoriti na tako vprašanje, saj predsednik vlade ne more osebno skrbeti za izterjavo dolgov. "Zagotovo so bili v preteklosti primeri, ki niso bili v čast tej državi. Strinjam se tudi da insolvenčna zakonodaja ni dobra, če pride do takšnih anomalij." Poudaril je, da je na seji vlade naročil pripravo zakonodaje, ki ne bo omogočala takih zlorab. "Povedati je treba tudi, da morajo upniki, če gre za prave upnike, biti pozorni pri tem komu dajejo denar. Marsikdo je že propadel na osebni ravni, ker je nekomu dal poroštvo."

Ob tem je Šarec dejal, da imajo tudi sodišča svoje pristojnosti, o katerih ne more odločati. "Je bil primer ko bi sodišče obravnavalo nekega Pakistanca, ki je tihotapil ljudi, pa ga ni izgnalo iz države, čeprav bi ga po mojem mnenju moralo. A živimo v demokraciji in verjamem, da vam ne bi bilo všeč, če bi predsednik vlade lahko narekoval sodiščem, kaj naj naredijo."

Zmago Jelinčiča Plemeniti (SNS) pa je Šarca vprašal, kako nameravajo glede na različna stališča znotraj koalicije izpolnjevati izhodišča v resoluciji o strategiji nacionalne varnosti, za katerega je dejal, da je pomanjkljiv dokument.

Šarec je dejal, da gre za temeljni usmerjevalni dokument na tem področju. Ob tem Šarec dejal, da ne glede na vse težave, ki jih je prinesel odtegljaj sredstev za obrambo, dela ta vlada na tem področju dobro. "Policija ima predviden rekordno visok proračun, kakršnega še ni imela in nacionalno varnostna strategija je povezana tudi s tem. Skratka ta dokument ni tako zanič kot pravite," je dejal Šarec.

Matej T. Vatovec (Levica) bo premierju postavil vprašanje v zvezi z odnosom vlade in pristojnih ministrstev do revščine in revnih. Jurij Lep iz koalicijske DeSUS pa od premierja pričakuje odgovore na vprašanja glede skrbi za starejše, med drugim tudi o tem, koliko domov za starejše, varovanih stanovanj, bivalnih enot za osebe z demenco bo država zgradila oz. sofinancirala v petih letih, pa tudi koliko novih postelj v negovalnih bolnišnicah bo zagotovila v tem obdobju.