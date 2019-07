Koordinator Levice Luka Mesec ugotavlja, da "vlado Marjana Šarca vleče na desno". Foto: BoBo

Premier je sicer že pred dnevi povedal, da dialog z Levico poteka, vsak pa ima pravico do svojega mnenja, je še poročal Radio Slovenija.

Levica: Dozdajšnje izvajanje sporazuma s koalicijo nezadovoljivo

Svet stranke Levica je, kot smo že poročali, v soboto odločil, da ne bo podprl proračuna "desne vlade". V Levici so namreč ocenili, da je dozdajšnje izvajanje sporazuma s koalicijo nezadovoljivo. "Vlado Marjana Šarca vleče na desno. Sporazuma z Levico se ne drži, v njenih politikah se pojavljajo močne neoliberalne in avtoritarne tendence. Levica ne bo podprla proračuna za leti 2020 in 2021, če ne bo vlada te namere opustila ter dosledno spoštovala sporazuma z Levico,” je po seji sveta dejal koordinator Levice Luka Mesec.

"Stališče sveta stranke je, da vlada Marjana Šarca na obeh točkah ne izpolnjuje pričakovanj. Izvajanje sporazuma o sodelovanju je od začetka pod pričakovanji. V celoti je bil realiziran le zakon o nepremičninskem posredovanju," so zapisali pri Levici in poudarili, da vlada tako ni sprejela zakona o prenosu stanovanj s slabe banke na stanovanjski sklad, kar pomeni odmik od dogovorjenega cilja 10 tisoč novih najemnih stanovanj. Na ravni koalicije pa se je ustavila tudi minimalna urna postavka za študentsko delo.

Bratušek: Levica bi v koaliciji lahko vplivala na odločitve

Med prvaki koalicijskih strank se je oglasila le Alenka Bratušek (SAB) in izrazila obžalovanje, ker Levica ni prevzela odgovornosti in postala del vlade, saj bi na ta način lahko vplivala na njene odločitve. V stranki so sicer prepričani, da bo Levica proračun podprla, saj so politike te vlade zelo levo usmerjene tudi po njihovi zaslugi. "To smo lahko videli pri predlogu financiranja šolstva," je opozoril generalni sekretar stranke Jernej Pavlič. Dodal je, da pričakujejo bolj intenzivna usklajevanja med LMŠ-jem in Levico, ključno pa je, da se morajo dogovorov tudi držati.