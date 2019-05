Foto: UKOM

V Ozrenju so bile pred 75 leti zaradi zanesljivosti tamkajšnjih prebivalcev stalno nastanjene manjše partizanske enote. Nato pa so 20. maja Nemci izvedli napad na karavlo. Nacisti so najprej vdrli v domačijo družine Mozetič, ubili očeta, mater in hčerko ter zažgali hišo. Nato so požgali še druge hiše in gospodarska poslopja. Borci partizanske karavle v Ozrenju so se srdito branili, vendar so pod streli številčnejših nasprotnikov kmalu omahnili trije garibaldinci in partizan Zvonimir Saksida s sosednjega Gradišča nad Prvačino. Dva ujeta italijanska partizana so odvedli v središče Renč, kjer so nasilno zbrali množico domačinov.

Po mučenju so Maria Agostinellija s Sicilije obesili. Nato so v Martinučih ubili še aktivista OF-a in krajana Viktorja Preglja. Pozneje so po domovih v Renčah aretirali 30 deklet in pet moških in jih odpeljali najprej v Gorico, od tam pa v koncentracijska taborišča v Nemčijo. Nemški napad se je zgodil zaradi izdaje, nemška vojska pa je napade nadaljevala s požigom zaselka Vinišče 30. maja in središča Renč 26. avgusta istega leta.

"Zmerni politiki si moramo vsak dan prizadevati za odprto Evropo"

Predsednik vlade Marjan Šarec je v Ozrenju položil venec v spomin padlim in izgnanim.

Premier je, kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, poudaril, da si danes želimo sobivanja in sožitja, za kar se moramo vsi truditi. "Slovenska zgodovina je polna težkih, krvavih dogodkov, daje pa nam veliko čast in tudi veliko poguma ter elana za naprej. Tisti, ki so padli za to domovino, so nam zgled, kako se je treba boriti zanjo," je dejal.

Med drugim je opozoril, da bi nekateri po Evropi radi obujali ideje, ki drugim narodom ne priznavajo obstoja, a jim po njegovih besedah ne bo uspelo. Sosednjim državam je sporočil, da želimo biti prijatelji, vsem "tistim posameznikom, ki ne spoštujejo evropskih norm in ki želijo obujati kakšne drugačne prakse, pa sporočamo, da bomo vedno z dvignjeno glavo povedali, kaj nas moti".

"Zato, da do tega, da bi morali dati življenje za svojo domovino, nikoli več ne bi prišlo, pa si moramo tisti politiki, ki smo zmerni, ki želimo evropsko usmerjenost Slovenije in ki si želimo odprto in prijazno Evropo za vse njene prebivalce, prizadevati vsak dan. Slovenija bo vedno na pravi strani zgodovine," je zagotovil.