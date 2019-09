Premier Marjan Šarec bo verjetno na podporo proračunu vezal zaupnico vladi. Foto: BoBo

Potem ko je vlada na začetku julija potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2020 in 2021 v okviru že prej zakoličene zgornje meje dovoljenih odhodkov, bo ta mesec intenzivirala pripravo proračunskih dokumentov. V DZ jih mora namreč poslati do 1. oktobra.

Zgornja meja proračunskih odhodkov je za prihodnje leto določena pri 10,450 milijarde evrov oz. 290 milijonih evrov več kot v 2019, za 2021 pa pri 10,455 milijarde evrov. V proračunskih predlogih ministrstvo za finance sledi trem ključnim prioritetam – razvoj, sociala in plače –, spoštuje pa po zagotovilih ministra Andreja Bertonclja tudi zakon o fiskalnem pravilu. Fiskalni svet je sicer vlado že opozoril, da so tveganja pri javnofinančni politiki povečana.

Večina proračunskih prejemnikov dobiva več kot do zdaj, je pa želja, kot je že pred časom razkril Bertoncelj, po posameznih uporabnikih več od zmožnosti. Ob potrditvi razreza proračunskih odhodkov je vlada sicer za posamezne posredne in neposredne proračunske uporabnike postavila le najvišjo dovoljeno porabo, ti pa so morali do konca avgusta pripraviti svoje finančne načrte. O njih bo zdaj potekalo še zadnje usklajevanje.

Koalicija se bo zbrala na Brdu pri Kranju. Foto: BoBo

Načrtovane davčne obremenitve

Koalicija bo v ponedeljek verjetno spregovorila tudi o načrtovanih davčnih spremembah, ki naj bi jih vlada obravnavala čez dva tedna. Glede na izhodiščne predloge, predstavljene junija, so na podlagi javne obravnave in razprave med socialnimi partnerji nekatere spremembe. Nekoliko manjša bo razbremenitev pri dohodnini, nominalna obdavčitev dobičkov podjetij se v letu 2020 še ne bo zvišala.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Tema pogovora bo verjetno tudi zahteva Levice po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma njegovem prenosu v obvezno zdravstveno zavarovanje. Predstavniki koalicije in Levice naj bi se na današnjem sestanku strinjali o prenosu, pri čemer naj bi do prihodnjega tedna naredili še izračune. Levica sicer vztraja pri ukinitvi omenjenega zavarovanja že to jesen in s tem pogojuje podporo proračunu. Nanj bi Šarec sicer utegnil vezati tudi zaupnico vladi.

Koalicijski partnerji se bodo najverjetneje dotaknili tudi načrtovanih sprememb na področju javnega naročanja, na mizi bi se lahko znašel tudi zakon o poroštvih za 3. razvojno os in drugi tir med Divačo in Koprom, kjer naj bi bili pogledi na finančnem in infrastrukturnem ministrstvu drugačni.