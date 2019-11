Policisti imajo od danes v uporabi 41 novih patruljnih vozil znamke Renault in 26 novih civilnih vozil znamk Renault in Škoda. Nova vozila bodo v prvi vrsti sicer namenjena nadzoru državne meje in so v ta namen tudi ustrezno opremljena. Foto: BoBo

Po besedah Šarca bodo nova vozila še kako potrebna za varovanje državne meje. "Država, ki izpolnjuje svoje naloge, je dolžna tudi varovati suverenost, suverenost pa lahko varuje le z opremljenostjo in ustreznim moštvom," je poudaril.

Pri varnosti po njegovih besedah ne smemo ničesar prepustiti naključju. "Ne sme se dogajati, da nam bodo usodo krojile varde, vaške straže ali drugi posamezniki, ki imajo pet minut časa," je poudaril. Za varnost v tej državi skrbijo obrambno-varnostne strukture. "Vse drugo je folklora, strašenje ljudi in protidržavno delovanje," je dejal Šarec.

Ljudje sicer želijo varnost, toda na drugi strani je slišati številne pripombe, ko želi policija drugačna in ustreznejša pooblastila, je ob tem opozoril premier. A "ko bo tovornjak zapeljal v množico ali se bo zgodilo kaj drugega", bo po njegovih besedah prepozno spreminjati zakonodajo in se spraševati, kdo je kriv, kdo je odgovoren in kdo ni opravil svojega dela. Zato je politiko pozval, naj se že danes zave pomena varnosti in ustreznih policijskih pooblastil.

Notranji minister Boštjan Poklukar je poudaril, da si kot minister od prvega dne prizadeva za ustrezno usposobljenost, modernizacijo in učinkovito delo policije. "Včasih to ni tako enostavno," je opomnil Poklukar, a se obenem zahvalil vladi, da je prepoznala potrebo po razvoju in novih sredstvih v policiji.

Za visoko stopnjo varnosti, ki je rezultat požrtvovalnega dela, pa je poleg policijskih vrednot in vrlin potrebna tudi ustrezna zakonodaja s pooblastili, ki "so orodje pri našem delu", je dodala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Prav tako sta potrebna ustrezno vrednotenje dela policistov in ustrezna oprema. Na tem področju se trend v zadnjih dveh letih po njenih besedah izrazito obrača navzgor. "Prišel je čas, ko policija ni samo šparovček, iz katerega se je jemalo, ampak se v policijo tudi vlaga," je poudarila.