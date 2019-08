Premier Marjan Šarec je ostro zanikal navedbe SLS-a, da bi neimenovani "visoki predstavnik vlade" stranki dajal kakršna koli zagotovila. Foto: BoBo

"Ne moremo pristati na to, da se bodo danes tisti, ki so nekoč bili v nekih strankah, jih zavozili, danes spet na plečih kmeta, ministrov in predsednika vlade vzpenjali nazaj v slovensko politiko, to pa ne! Naš sogovornik je sindikat kmetov," je bil pred zbrano množico na sejmu Agra oster premier Marjan Šarec in tako zanikal, da bi vlada stranki SLS dajala kakršna koli zagotovila.

Vladni sogovornik je po njegovih besedah le Sindikat kmetov Slovenije, s katerim poteka "dober dialog". Vseh pet zahtev sindikata je vlada na zadnjem sestanku sprejela in "zdaj je na lovcih in intervencijski skupini zavoda za gozdove, da izvede odstrel".

Šarec: Shoda ni bilo, ker je prevladala pamet

"Po mojem shoda ni bilo zato, ker je prevladala zdrava pamet in so ljudje videli, da to nima nobenega smisla," je po poročanju STA-ja v izjavi za medije ob robu odprtja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni pojasnil premier.

"Več kot to, razen če greva z ministrico (za kmetijstvo Aleksandro Pivec op. STA) v gozd in še midva streljava, ta hip ni mogoče," je orisal in dodal: "Vsak mora opraviti svojo nalogo, za katero je poklican, in potem bomo spravili populacijo zveri na normalno raven."

"Da bo pa nekdo preko pleč kmetov, ministrice, mene ali vlade lezel nazaj v slovensko politiko, potem ko je imel vso priložnost že v 90. letih, bil tudi podpredsednik vlade, zavozil stranko in vse, tega pa moja zdrava pamet ne dovoli," je v izjavi za STA ostro ponovil Šarec in tako ošvrknil delovanje SLS-a in njenega predsednika Marjana Podobnika.

Visoki predstavnik vlade naj bi po trditvah SLS-a sporočil, da bodo pristojna ministrstva realizirala zahteve SLS-a za odstrel vseh najnevarnejših volkov. Premier Šarec je trditev ostro zanikal. (Na fotografiji predsednik SLS-a Marjan Podobnik.) Foto: BoBo

Odziv SLS-a na ostre Šarčeve besede

"V SLS-u smo čutili, da ima vlada resne probleme z organizacijo, nismo pa verjeli, da so stvari tako kritične, da predsednik vlade in pristojni ministri ne vedo drug za drugega, s kom se kdo dogovarja, in to v imenu celotne vlade. Kljub temu nam ni žal, da smo predstavniku vlade verjeli, da govori tudi v imenu predsednika vlade in ni nam žal, da smo z odpovedjo protesta omogočili normalno otvoritev sejma," so se na ostre besede premierja Šarca odzvali v SLS-u. Dodali so, da razumejo, da so se morda na vladi ustrašili kmečkega protesta, po odpovedi slednjega pa umaknili svoje obljube.

SLS: Kontaktiral nas je "visok vladni uradnik"

"Čeprav uradno predstavniki vlade sinoči do 21. ure niso odgovorili glede zahteve SLS-a, da se sprosti odstrel volkov, ki napadajo na ograjenih pašnikih in neposredno v bližini domačij, je pozno sinoči visoki predstavnik vlade sporočil, da pristojni ministrstvi za okolje in kmetijstvo podpirata tako spremembo sedanje ureditve, ki bi omogočala odstrel najnevarnejših volkov, kot tudi zahtevo za zagotovitev finančnih nadomestil za kmete v okoljih, ki so najbolj obremenjena z zvermi," so pri zunajparlamentarni stranki SLS zapisali v sporočilu za javnost. Kdo naj bi bil ta visoki predstavnik vlade niso razkrili.

Med drugim imajo do spremembe uredbe lovci ustno zagotovilo, da se trenutne veljavne visoke kazni za primer napačno odstreljenega volka ne bodo izvrševale, odlov pa se bo izvajal tudi prek skupinskih lovov oz. pogonov. Ministrstvo za kmetijstvo prav tako podpira vsebino peticije, ki jo bo danes evropskemu komisarju Hoganu predal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Ta peticija vsebuje tudi obe izpostavljeni zahtevi SLS-a, so še navedli.

Iz SLS-a so sporočili tudi, da posledično na prošnjo vlade RS in organizatorjev radgonskega sejma stranka na današnjem sejmu Agra ne bo izpeljala protestnega shoda in nekaterih drugih predvidenih aktivnosti. Protestniki se bodo mirno udeležili otvoritve sejma oz. si ogledali sejem, so še zapisali.

Če obljubljeno v naslednjih dneh ne bo realizirano, bo naslednji protestni shod v četrtek, 19. septembra 2019, v Ljubljani pred vlado in morda še kje, napovedujejo pri SLS-u.