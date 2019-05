Nekdanja vodja skupine za arbitražo je na vprašanje, komu je sporočala vsebino pogovora z gospodom Sekolcem in ali je kdo vedel za te pogovore, dejala: "Ne morem komentirati, tudi včeraj na komisiji sem povedala, da določenih stvari ne morem komentirati."

Na vprašanje, ali je sporočala informacije tudi Vlasti Vivod, šefinji Erjavčevega kabineta, je odgovorila: "Mislim, da bi se zdaj že ponavljala."

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matej Tonin je po naših informacijah Vlasti Vivod že poslal vabilo na zaslišanje pred komisijo KNOVS. Na vprašanje voditeljice Erike Žnidaršič, zakaj ne more povedati, ali je Vlasto Vivod obveščala ali ne, je Simona Drenik odgovorila: "Gre za to, da ne gre sploh za bistvenielement. Mislim, da pozornost dajemo na nepomembne podrobnosti, ki pa imajo lahko, ki pa lahko vzbujajo določene dvome, in to je popolnoma nepotrebno."

Simona Drenik, ki je dan po objavi prisluhov odstopila, je na vprašanje o tem, ali sta za prisluškovalno afero objektivno odgovorni tudi Slovenska obveščevalna služba ali nekdanji zunanji minister Karl Erjavec, dejala: " Objektivna odgovornost je relativna v različnih zadevah, v različnih državah, tako da je to težko. Je pač neki široki pravni pojem."

Erjavec: To je politični obračun

Simona Drenik je nekdanja vodja skupine za arbitražo. Foto: MMC RTV SLO

Karl Erjavec je v Tarči zavrnil vse očitke, da je objektivno odgovoren za prisluškovalno afero in posledično škodovanje strateškim. Pravi, da je zelo zadovoljen, da je nekdanji slovenski arbiter včeraj pred Knovsom priznal krivdo in se "posipal s pepelom". Prepričan je, da se vse skupaj uporablja za politični obračun z njim.

Poslanec SDS-a Žan Mahnič je dejal, da Erjavec nosi objektivno odgovornost in da ima srečo, da je bila seja Knovsa včeraj tajna. Kot pravi, bo slovenska javnost vso resnico izvedela v poročilu, ki ga bo na koncu komisija pripravila.