Toča je zajela tudi Dobrepolje. Foto: Aljaž Grom

Nova vas pri Blokah. Foto: Jan Ivančič

Toča je padala na Gorenjskem, v Ljubljani in na Dolenjskem. Trenutno ni poročil o večji škodi.

Ponoči se bo vreme zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, popoldne v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.

V četrtek, petek in soboto bo sončno in vroče. V četrtek bo v gorah možna kakšna vročinska nevihta. Nad srednjo Evropo ter Sredozemljem bo v soboto šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda bo pritekal topel in suh zrak, še sporočajo vremenoslovci.

Toča je danes ponekod dosegala ekstremen premer! Fotografija prihaja iz Starega trga ob Kolpi, na jugovzhodu Slovenije. ️ Foto: Ingrid Mihelic Objavil/a Neurje.Si dne Torek, 11. junij 2019