Slovenski kandidat za komisarja je Janez Lenarčič. Foto: BoBo

Lenarčičevo ime se je neuradno omenjalo že nekaj časa. Premier Marjan Šarec je povedal, da pri izbiri kandidata ni želel delovati politično: "Slovenija glede na sestavo vlade potrebuje nevtralnega kandidata." Glede na razplet evropskih volitev v Sloveniji pa se mu "ni zdelo pravično, da bi bil kateri koli kandidat član politične stranke."

"Pozna delovanje EU-ja, dolgo dela v diplomaciji in pozna delovanje evropskih institucij. Bil je glavni pri prvem predsedovanju Slovenije Svetu Evrope in mu ne primanjkuje izkušenj, je dober in strokoven kandidat," je svojo odločitev pojasnjeval Šarec.

Slovenija tako očitno ne bo sledila pozivu novoizvoljene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki si je želela, da bi ji države članice dale na izbiro po enega moškega in eno žensko. Želi si namreč komisijo, ki bo uravnotežena po spolu.

Premier Šarec je povedal, da se je že pogovarjal z von der Leynovo, sicer še preden je bila potrjena za predsednico Evropske komisije. Kot je pojasnil, ji je razložil svoje stališče in da Slovenija pač ne bo zadostila želji po dveh kandidatih.

"Zakaj bi morala biti Slovenija tista, ki mora vse ubogati," je poudaril in dodal, da so nekatere funkcije v Evropski komisiji že razdeljene, številne članice pa so poslale predlog zgolj enega kandidata in pri tem niso upoštevale ženske kvote.

Glede resorja, ki naj bi ga vodil slovenski komisar, pa je Šarec dejal, da je bila von der Leynova potrjena šele v torek zvečer, zato bi glede pogovorov o slovenskem resorju lahko ponovil "tisto znano o kurjenju ražnja in zajcu v gozdu."

Nezadovoljstvo v SD-ju

V SD-ju so kritični, ker je Šarec enostransko odločil o tem, kdo bo slovenski kandidat za evropskega komisarja. "Enostranska odločitev predsednika vlade Marjana Šarca je neprijetno sporočilo. Odgovornost predsednika vlade je, da skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji," so navedli v pisnem odzivu.



V SD-ju so se tudi obregnili ob "politično trgovino", ki je spremljala izbor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. "Evropska unija pred novimi in veliki izzivi potrebuje vodstvo s široko demokratično legitimnostjo. Novo predsednico Evropske komisije spoštujemo, a to ne spreminja dejstva, da je njena kandidatura plod nesprejemljive politične trgovine za zaprtimi vrati. Šibka politična večina, ki je omogočila njeno izvolitev, sloni na skrajno desnih glasovih Orbana in Kaczynskega. Omenjene sile ne spoštujejo evropskih vrednot, kot so vladavina prava, demokracija in preseganje preživetih nacionalističnih miselnih in političnih okvirov," so zapisali v SD-ju. Dodali so, da je to je po njihovem prepričanju resna napaka.



Zato so pričakovali, da bo "Slovenija ravnala drugače in za slovenskega komisarja izbrala osebo z demokratično legitimnostjo kot ključnim pogojem, ob tem pa še s kompetencami, izkušnjami in ugledom v Sloveniji, v Evropski uniji in širše".



"Predlog, ki ne upošteva demokratične legitimnosti kot ključnega merila, je za nas nesprejemljiv. Enaka merila smo si zastavili za izbor ljudi na vodilne položaje v Evropski uniji in enaka merila imamo za izbor slovenskega komisarja," so še dodali v SD, kjer niso skrivali želje, da bi Slovenija za komisarsko mesto predlagala njihovo evropsko poslanko Tanjo Fajon.



Šarec je sicer danes med drugim povedal tudi, da si po javnem nastopu Fajonove, v katerem je ta odrekla podporo von der Leynovi, težko predstavlja, kako bi sodelovali v komisiji.



Lenarčič se zahvaljuje za zaupanje

Biti predlagan za komisarskega kandidata iz Slovenije je zame izjemna čast in odgovornost hkrati, je izpostavil Lenarčič v prvem komentarju odločitve premierja Šarca. Predsedniku vlade se zahvaljuje za izkazano zaupanje in poudarja zavedanje, da je to šele prvi korak.

"Izpostaviti velja, da ko bo vlada Republike Slovenije odločila o tem in se bo o njenem predlogu seznanil pristojni odbor državnega zbora, bo to šele začetek procesa imenovanja evropskega komisarja," je poudaril Lenarčič v pisni izjavi za medije.

Večkratni državni sekretar

Lenarčič je sodeloval v več slovenskih vladah. Leta 2002 je postal državni sekretar v vladi Janeza Drnovška (LDS). Leta 2006 ga je vlada Janeza Janše imenovala za državnega sekretarja za evropske zadeve, kjer je bila njegova osrednja naloga vodenje delovne skupine za slovensko predsedovanje Svetu EU-ja. Za državnega sekretarja pa ga je imenovala tudi vlada Mira Cerarja (SMC).

Kandidati znani v 13 državah

Poleg Nemčije, od koder prihaja nova predsednica komisije von der Leynova, so svoje kandidate doslej izbrale oziroma se o njih uskladile še vlade v 13 članicah Unije. V igri so za zdaj poleg von der Leynove še štiri ženske, vse države pa so izbrale po enega kandidata.

Ko bo znan nabor kandidatov, bo stekla delitev komisarskih mest. Nekatere članice so že izrazile jasno željo, kateri resor si želijo, končna odločitev pa je v rokah predsednice komisije.

Kandidata iz Slovenije mora potrditi še vlada, nato se mora predstaviti še odboru DZ-ja, pristojnemu za zadeve EU-ja. Komisarski kandidat bo moral prestati tudi zaslišanje v Evropskem parlamentu.

Evropski parlament bo nato predvidoma na oktobrskem plenarnem zasedanju glasoval o Evropski komisiji kot celoti, nova komisarska ekipa pa naj bi mandat začela 1. novembra.