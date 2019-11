Predsednika nadzornikov tajnih služb je ovadila Sova. Foto: BoBo

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je po poročanju TV Slovenija ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina, ker so v poročilu Knovsa glede arbitraže objavili tajne podatke, ki jih je Knovsu posredovala Sova, ki je o vsem obvestila predsednike republike, vlade in DZ-ja.

Matej Tonin je za TV Slovenija povedal, da v poročilu Knovsa ni nobenega tajnega podatka.

Predsednik Knovsa odgovoren za poročilo

Članica Knovsa iz vrst LMŠ-ja Jerca Korče je ocenila, da je to, kar dela Knovs, pod nivojem vsakega državotvornega ravnanja. Po mnenju poslanca SD-ja Matjaža Nemca, prav tako člana omenjene komisije, pa je odziv na Hrvaškem tipičen politični spin.

Hrvaški Večernji list je namreč v soboto ugotavljal, da je Slovenija s poročilom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) priznala goljufanje pri postopku arbitraže o meji, hrvaški politični vrh pa se je na novico odzval z vnovičnimi pozivi k dvostranskim pogovorom o meji.

"Še enkrat več sem žalostna, kako malo državotvornosti premoremo Slovenci, predvsem pa slovenska politika, ko v ospredje stopijo neki zasebni interesi, želja po osebni izpostavljenosti pred mediji ter notranjepolitični oz. mogoče celo strankarski boji, ki so povezani tudi s tem, kateri stranki pripadajo določeni tudi na evropskem nivoju," je dejala Korčetova. Upa sicer, da to ni tako. "Ampak to, kar dela Knovs, je pod nivojem vsakega državotvornega ravnanja," je ocenila.

Po njenih besedah je sicer odgovornost za to tudi na članih komisije, predvsem pa je velika odgovornost na njenem predsedniku. Na vprašanje, ali je Tonin še primeren za vodenje komisije, je odgovorila, da ni na njej, da o tem sodi. Lahko pa ponudi predsedniku komisije "prijazen nasvet", da se morda odloči bolj aktivno sodelovati v kakšnem odboru, v katerem lahko več razpravljajo. "Knovs pa je specifika, pri kateri mora biti komunikacija na nivoju visoke pazljivosti," je dejala in dodala, da je sama že junija na plenarnem zasedanju javno opozorila, da se s tem, "da se neke stvari mešajo za nazaj", samo daje Hrvatom razlog za posmeh naši državi.

Nemec je pojasnil, da je sam glasoval proti javni objavi poročila, glede tega ima veliko pomislekov, ne pa toliko glede same vsebine. "To, kar se dogaja na Hrvaškem, je tipičen politični spin, ki prikazuje ravno nasprotna dejstva, o čemer govori samo poročilo Knvos," je ugotavljal Nemec.

Na vprašanje, ali Knovs in njeni člani delujejo državotvorno ali bolj v domeni dnevnopolitičnih zadev, pa je odgovoril, da "odvisno od teme in odvisno od posameznikov". Kot je dodal, bi si želel, da bi velika večina delovala v korist države, velikokrat se pa izkaže, da žal ni tako.

S predsednikom Knovsa Toninom se sam sicer vselej ne strinja, je pa po njegovem mnenju do zdaj v tem primeru poskušal odigrati vlogo zmernega povezovalca. Za presojo o tem, ali je še primeren za predsednika Knvosa ali ne, je po njegovi oceni mesto na komisiji. Da bi kdo v tem primeru zahteval njegovo zamenjavo, mu ni znano, so pa bile v preteklosti nekatere želje po tem.