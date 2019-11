Matej Tonin meni, da je največja laž Večernjega lista navedba, da sta bila Slovenija in Sova vpleteni v prikrivanje nezakonite komunikacije med slovensko agentko Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem. Foto: BoBo

Hrvaški časopis Večernji list navaja, da poročilo slovenske parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) priča, da je Slovenja v postopek arbitraže o meji s Hrvaško vstopila, kot da gre za obveščevalno operacijo, ne pa pravni postopek pred mednarodnim pravosodnim organom, saj javni del poročila Knovsa "nedvoumno potrjuje, da je bila slovenska stran tista, ki je s ciljem arbitražne prevare vpregla državni aparat in svoje tajne službe".

Knovs je v poročilu razkril vrsto kompromitirajočih dejstev za slovensko stran, ki postavljajo pod vprašaj ključna stališča slovenske strani v arbitražnem sporu, dodaja Večernji list, ki tudi meni, da poročilo kaže, da je "slovenska država prek obveščevalnih služb ves čas sodelovala pri prikrivanju nezakonitega komuniciranja slovenske agentke Simone Drenik in arbitra Jerneja Sekolca" in da se je slovenska obveščevalna služba Sova "začela pripravljati za arbitražo že na začetku leta 2009, čeprav je bil arbitražni sporazum podpisan šele jeseni istega leta".

"Slovenija je dokončno priznala škandalozna dejanja, ki so privedla do razpada arbitraže. Zdaj je že povsem jasno, da je bil slovenski državni aparat uporabljen za nezakonito vplivanje na izid. Arbitraža je že dolgo mrtva in spor se lahko reši le dvostransko," je zapisala na hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović na Twitterju.

Sova je imela nekaj sestankov s slovensko projektno skupino za arbitražo, ki jo je vodila prav Simona Drenik, in razvidno je, da je Sova intenzivno sodelovala v arbitražnem postopku, cilj teh sestankov na Sovi pa je bil nedvoumen – "zavarovati komunikacijo pred 'vdorom' hrvaške strani in zaščititi tajno komuniciranje slovenskega arbitražnega tima", navaja zagrebški časopis.

Sova je arbitražno skupino poučevala o tveganjih komunikacije prek stacionarnega telefona in nezaščitene mednarodne linije, vendar se je Drenikova kljub temu iz svojega stanovanja v Kranju pogovarjala z arbitrom Sekolcem na Dunaju. Tako se je slovenski načrt izjalovil, ker nista dosledno izvajala navodil, ki sta jih dobila od slovenskih obveščevalcev, in so njune pogovore posneli hrvaški obveščevalci.

Tonin: Zavajanje Večernjega lista

Knovs je 11. novembra objavil javni del poročila, ki obsega 17 strani, potem ko je obravnaval, kako je lahko prišlo do prisluhov sicer nedovoljene komunikacije med slovensko agentko in arbitrom Sekolcem v arbitražnem postopku.

Predsednik Knovsa, poslanec NSi-ja Matej Tonin, je v odzivu zapisal, da se članek pojavlja v časopisu, ki ga "hrvaška obveščevalna služba redno uporablja za lansiranje lažnih zgodb v hrvaško korist". V njem je po njegovih navedbah veliko netočnosti, največja laž pa da je ta, da sta bila Slovenija in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) vpleteni v prikrivanje nezakonite komunikacije med slovensko agentko Drenikovo in arbitrom Sekolcem. "Če bi to držalo, potem Hrvati te komunikacije zagotovo ne bi prestregli," je zapisal.

V prispevku sta po njegovem mnenju namerno zamešani dve zadevi, "čeprav gre za dve popolnoma različni stvari". "Eno je nedovoljena komunikacija med Drenikovo in Sekolcem, drugo pa je komunikacija znotraj slovenske projektne skupine, ki je delala na arbitraži. Logično je, da je Sova poskušala narediti vse, da hrvaška stran v postopku arbitraže ne bi prišla do slovenskih argumentov in stališč, zato je slovenski projektni skupini nudila zaščito," pravi. Kot navaja, pa se skuša v omenjenem članku prikazati, kot da je Sova ukrepe, ki so bili namenjeni slovenski projektni skupini, dejansko pripravljala za zaščito nedovoljene komunikacije med Drenikovo in Sekolcem. "To je čista laž," poudarja Tonin.

Netočno je po njegovem mnenju tudi navajanje časopisa, da bo sodišče EU-ja razsojalo, ali Hrvaška upravičeno zavrača arbitražno razsodbo. "Sodišče EU-ja se ne bo ukvarjalo z arbitražno razsodbo, ampak s hrvaškimi kršitvami evropskega pravnega reda," je spomnil.

Sicer pa meni, da v javnem delu poročila Knovsa ni navedenega ničesar, česar javnost ne bi vedela že pred njegovo objavo. Izrazil je prepričanje, da bo slovenska politika enotno obsodila lažno novico Večernjega lista in da del slovenske politike novice ne bo poskušal uporabiti za obračun s Knovsom.

MZZ poročila Knovsa ne komentira

Slovensko zunanje ministrstvo je v odzivu na poročanje Večernjega lista poudarilo, da so bile morebitne napake slovenske strani v postopku arbitraže naslovljene v delni razsodbi. Poročil in ugotovitev parlamentarnih komisij pa MZZ ne komentira.