Foto: BoBo

"Posnetki so najpogosteje prikazovali žrtve, stare od 11 do 15 let. Hkrati tako kot že nekaj let zaznavamo večji delež posnetkov, na katerih so žrtve najmlajši otroci, stari do šest let," so pojasnili ob predstavitvi letnega poročila za leto 2018 in dodali, da se to sklada tudi s podatki tujih prijavnih točk.

V prijavljenih primerih je šlo po njihovi oceni za kršitev 176. člena kazenskega zakonika. Ta opredeljuje kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter se nanaša na namerno dostopanje do pornografskega ali drugačnega seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe in prikazuje nedvoumno spolno dejanje.

Kampanja ozaveščanja obrodila sadove

Kot ugotavljajo v prijavni točki, se je v primerjavi z letom 2017 lani za nekajkrat povečalo tako število prijav kot tudi potencialno kaznivih dejanj. To pripisujejo tudi intenzivni kampanji ozaveščanja o problematiki posnetkov spolnih zlorab otrok in o možnostih prijave na njihovo točko. Sporne primere je prijavna točka posredovala v pregled in obravnavo policiji ter prijavnim točkam držav, kjer so bile vsebine. To je bilo najpogosteje v ZDA in na Nizozemskem.

Kot so opozorili v prijavni točki, je prav tako skrb vzbujajoč večji delež posnetkov, ki prikazujejo hujše oblike spolnih zlorab. Delež teh je bil 55-odstoten, v letu pred tem pa 46-odstoten. Na posnetkih so bile žrtve v veliki večini primerov deklice.

Foto: Pixabay

21 kazenskih ovadb zaradi sovražnega govora

Na področju sovražnega govora so lani od 591 prejetih prijav 35 primerov klasificirali kot domnevno nezakonite in jih v skladu s tem posredovali policiji. Vsebinsko so prevladovali primeri sovražnega govora, uperjenega proti osebam zaradi njihove narodnosti ter primeri, uperjeni proti pripadnikom islamske veroizpovedi ter proti prebežnikom.

Zakonodaja kot kaznivo opredeljuje javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Policija je po pregledu prijav podala 21 kazenskih ovadb.