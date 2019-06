Misija nemogoče: ljubljanskemu odvetniku Marku Sladojeviću je uspelo poenotiti srbsko skupnost v Sloveniji v eno organizacijo, ki si bo med drugim prizadevala tudi za boljšo podobo Srbov v slovenski javnosti. Foto: Osebni arhiv

"Novost je v tem, da smo osem mesecev povezovali svetove, ki so bili do zdaj nepovezani. Gre za srbska društva na eni strani in številne posameznike na drugi, ki pa niso bili člani društev. Med njimi so inženirji, programerji, od 300 do 400 zdravnikov iz Srbije, ki živijo v Sloveniji, pravniki, ekonomisti, športniki in drugi," je razloge nastanek Zveze Srbov Slovenije (ZSS) pojasnil ljubljanski odvetnik Marko Sladojević, predsednik organizacije, ki je pod eno streho poenotil večino od 25 dejavnih srbskih društev pri nas.

Negovanje prijateljskih odnosov in izboljšanje kulturnih in gospodarskih vezi med Srbi in Slovenci so poglavitni cilji nove krovne organizacije, ki po 25 letih razpršenega delovanja številnih društvih in zvezah združuje srbsko skupnost v legitimno krovno organizacijo.

Zveza Srbov Slovenije je organizacija, ki bi morala povezovati vse Srbe v Sloveniji, da bi tvorno krepili odnose in skupaj gradili slovensko družbo. Marko Sladojević, predsednik ZSS

Skupaj graditi slovensko družbo

Po besedah Marka Sladojevića ZSS podpirajo tudi številni Slovenci srbskega rodu. "Na primer Magnifico, Raša Nesterović, Miljan Goljović, uspešni podjetniki, direktorji Fructala, Šport TV in InterContinentala," je našteval podpornike. In dodal: "Gre za krovno organizacijo, ki bi morala povezovati vse Srbe v Sloveniji, da bi tvorno krepili odnose in skupaj gradili slovensko družbo."

SPC za boljše vključevanje v družbo

Ustanovne skupščine v Pastoralnem domu SPC v Ljubljani so se udeležili gospodarstveniki, znanstveniki, kulturniki in predstavniki Republike Srbije in Srbske pravoslavne cerkve. "Ustvarjanje take skupne organizacije ne sme pomeniti izključevanja in ločevanja glede na prostor, v katerem živimo, temveč prav nasprotno. Prizadevati si moramo za boljše vključevanje v družbo," je v Ljubljani dejal zagrebško-ljubljanski metropolit Cerkve Porfirije Perić.

Svet je smiseln, če so razlike

Zveza bo skrbela za ohranjanje srbske identitete, kulture in jezika, ohranjala bo tudi tesne stike z Republiko Srbsko in Srbijo. "Če v čudoviti državi, kakršna je Slovenija, ljudje ohranjajo svojo kulturo in identiteto, hkrati pa spoštujejo Slovenijo, saj so njeni zvesti državljani in prebivalci, s tem dokazujejo, da je svet smiseln, samo če obstajajo razlike," je v Ljubljani za TV Slovenija dejal generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković.

Skupščine Zveze Srbov Slovenije so se udeležili tudi predstavniki Republike Srbije in SPC. Foto: BoBo

Svet vlade se lahko sestane

ZSS oziroma srbsko skupnost bo v Svetu vlade RS za vprašanja narodov skupnostih narodov SFRJ-ja zastopala etnomuzikologinja in podpredsednica ZSS-ja Vesna Bajić Stojiljković. Temu svetu sicer predseduje vsakokratni minister za kulturo, a se edini organ, pristojen za etnične skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, dolgo ni sestal prav zaradi tega, ker srbska skupnost do zdaj ni v njem imela svojega legitimnega predstavnika.