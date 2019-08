Srečanje LMŠ-ja v Arboretumu Volčji Potok. Foto: Twitter stranke LMŠ

Prvi mož LMŠ-ja in slovenski premier Marjan Šarec je v nagovoru zbranim podpornikom stranke v Arboretumu Volčji Potok izpostavil pretekle uspehe stranke, ki je bila ustanovljena pred petimi leti. Spomnil je, da so jim ob začetku vladnega mandata napovedovali hiter propad, po skoraj enem letu pa so še vedno tukaj s še več volje in energije za delo. "Bolj kot nam mečejo polena pod noge, višje jih preskakujemo," je pred zbranimi poudaril Šarec.

Po njegovih besedah je sicer vlada s petimi partnerji in zunanjo podporo naporna za vodenje. "Treba je veliko usklajevanja in včasih je žal treba izvesti kakšno politično potezo, ki partnerjem ni vedno všeč," je dejal. Ob tem je poudaril, da je treba nehati "cincati", če želimo Sloveniji dobro.

Kritičen je bil tudi do nekaterih kritičnih izjav predsednikov drugih strank na njihov račun. Te po oceni Šarca kažejo, da se več ukvarjajo z LMŠ kot sami s sabo. "Vsak naj pometa pred svojim pragom, pa bomo vsi bolj uspešni," je dodal ob tem.

V izjavi za medije pa se je Šarec obregnil tudi ob govorice o predčasnih volitvah. Kot je dejal, se do teh ne pride tako hitro. Poleg tega pa o predčasnih volitvah ne razmišlja, ker za to nima časa, je izpostavil.

Šarec: Politično kalkuliranje ima slab vpliv

"Dokler vodimo vlado in dokler ta deluje, ne vidim razloga, da bi sprožali neke politične krize. Namesto da se ukvarjamo z vprašanjem predčasnih volitev, je bolje, da vsak na svojem ministrstvu krepko zagrabi, kar ima za narediti," je bil kritičen. Politično kalkuriranje in špekuliranje po njegovih besedah namreč na vplivata dobro ne na družbeno klimo ne na delovno vnemo.

Pred vlado so sicer ogromni izzivi na področju zdravstva in socialnega varstva, je ocenil premier. Po počitnicah je prioriteta predvsem sprejetje proračunov za 2020 in 2021 in sprememba davčne zakonodaje.

Na vprašanje, ali bo podporo za sprejetje proračunskih dokumentov morda iskal pri NSi, ki je pred kratkim napovedala, da se bo z novim programom pozicionirala na sredino političnega spektra, je Šarec dejal, da bodo iskali podporo pri vseh. "Saj ne bodo nam naredili usluge, če jih bodo podprli, uslugo bodo naredili državi," je dejal ob tem.

Šarec vztraja pri NEK2

Šarec ne glede na kritike ostaja neomajen pri zavzemanju za izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Ob tem je poudaril, da je treba izkoristiti vse možne obnovljive vire energije, ampak da bodo ti premalo. "Ko bo Avstrija potrebovala električno energijo in ko bodo v temi, se ne bodo vprašali, od kje je prišla, ampak bodo veseli, da jo imajo," pa se je odzval na prve kritične odzive severne sosede.

Po ocenah organizatorjev se je zbralo okoli 2.000 ljudi.

LMŠ je bila ustanovljena maja 2014 na Šarčevo pobudo. Razlog za ustanovitev so bile takratne prihajajoče lokalne volitve, na katerih se je Šarec drugič potegoval za županski mandat v Kamniku. Danes največja vladna stranka s 13 poslanci in 29 iniciativni odbori po vsej Sloveniji šteje več kot tisoč članov.