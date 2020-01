Prav tako se lahko upokojita pri starosti 65 let, a morata imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe, navaja pokojninski zavod.

Starostna meja za starostno upokojitev se lahko zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka v prvem letu njegove starosti, zaradi služenja vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Tudi v letu 2020 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Predčasno pa se bo mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe. V tem primeru ni postavljen pogoj, da mora biti ta brez dokupa. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se znesek zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let, in sicer za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov.

Vdova oziroma vdovec letos pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnila oziroma dopolnil 57 let starosti, kar je pol leta več kot leta 2019.

Foto: BoBo

Od 130 do 440 evrov letnega dodatka

Letni dodatek bo letos izplačan v petih različnih višinah v razponu od 130 do 440 evrov, odvisno od višine pokojnine.

Pokojnine se bodo letos redno uskladile v predvideni višini 3,5 odstotka, konec leta pa bodo v primeru več kot 2,5-odstotne gospodarske rasti po izredni uskladitvi vse višje za 6,5 evra.

Z novim letom je začela veljati tudi pokojninska novela, po kateri odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske ostaja 63,5 odstotka pokojninske osnove, za moške pa se bo na takšen odstotek z do zdaj veljavnih 57,25 odstotka zviševal postopno. Letos bo znašal 58,5 odstotka.

Novela pri odmeri pokojnine prinaša tudi možnost, da se pokojnina za vsakega otroka poviša za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pogoj pa je, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno.

K ostajanju v zaposlitvi spodbuja tudi ureditev dvojnega statusa. Vključeni v obvezno zavarovanje za poln delovni čas s pogoji za starostno upokojitev bodo lahko podali zahtevo za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine. Ta del se jim bo lahko izplačeval tri leta, potem pa 20 odstotkov.

Z namenom, da bi zavarovanci ostajali v zavarovanju tudi po dopolnjenem 40. letu pokojninske dobe, bo pokojnina v tem primeru v skladu z novelo na letni ravni višja za tri odstotke.