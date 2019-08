Prvi šolski dan. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Sindikat obrti in podjetništva je prepričan, da gre za neupravičeno diskriminacijo staršev. Zaposleni v javnem sektorju imajo namreč s strani vrhovnega sodišča priznano pravico do plačane odsotnosti z dela. V gospodarstvu pa je ta odločitev prepuščena delodajalcu.

Odločitev sodišča v sindikatu podpirajo, obenem pa poudarjajo, "da morajo imeti vsi otroci in njihovi starši enake možnosti in pravice".

Umestitev enake dikcije v kolektivno pogodbo so v sindikatu že predlagali, a so predstavniki delodajalcev, pri čemer so v sindikatu navedli obrtno-podjetniško zbornico ter združenje delodajalcev obrti in podjetništva, predlog "odločno zavrnili".

Zaradi takšnega odziva delodajalcev zasebnega sektorja, ki zaposluje več kot 140.000 ljudi, so se v sindikatu odločili, da se kot socialni partner s pisno zahtevo obrnejo na Ekonomski-socialni svet (ESS) in ministrstvo za delo. Želijo, da se tematika umesti na točko dnevnega reda ESS v najkrajšem možnem času ter da jo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s predstavniki vseh sindikalnih central enotno podpre.

"Sprememba zakona o delovnih razmerjih in aktivna vloga ministrstva, ki bi to anomalijo zaznalo kot nedopustno, je nujno potrebna, saj bi s tem ukrepom na sistemski ravni onemogočili samovoljno odločanje delodajalcev zasebnega sektorja o pravici, ki jo je zaposlenim v negospodarstvu priznalo vrhovno sodišče," so zapisali.

V kolikor omenjena rešitev ne bo sprejeta oziroma podprta s strani ministrstva za delo in poslanskih skupin, v sindikatu zahtevajo njihovo uradno stališče, v čem se starši prvošolcev v zasebnem sektorju razlikujejo od delavcev javnega sektorja.

Foto: BoBo

OZS: To ne drži

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so očitke odločno zavrnili. "V OZS-ju ne nasprotujemo predlogu, da starši prvošolcev dobijo dodatni dan plačane odsotnosti z dela. To je že sedaj praksa pri številnih delodajalcih, zlasti pri manjših podjetjih, ki so večinoma družinska," je poudaril predsednik zbornice Branko Meh.

Kot so dodali v zbornici, so razočarani, da je sindikat stališča zbornice na pogajanjih o kolektivni pogodbi vzel iz konteksta, saj se OZS o konkretnem predlogu ni opredeljeval. Na pogajanjih je bil OZS med drugim proti nerealnemu dvigu plač ter dodatnemu dnevu plačanega dopusta zgolj za člane sindikata obrti in podjetništva, so zapisali.

Poudarili so, da tudi sami menijo, da morajo imeti vsi otroci in njihovi starši enake možnosti in pravice, o tej tematiki pa bo zbornica razpravljala na torkovi seji upravnega odbora.