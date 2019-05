Raziskava je pokazala, da se učenci, ki bolj doživljajo stres, od preostalih razlikujejo tudi po ambicijah glede končne stopnje izobrazbe. Foto: Pixabay

"Trenutno smo v pripravi bele knjige šolstva, zato so nam pomembni vsi podatki, saj želimo, da so prihodnje politike oblikovane na raziskavah, ki so metodološko ustrezne," je ob predstavitvi izidov raziskave o doživljanju in znakih stresa v osnovnih šolah poudaril minister za šolstvo Jernej Pikalo in dodal, da gre pri stresu za kompleksno problematiko.

Direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj je ob tem poudaril, da sodobna pedagoška paradigma vse bolj v ospredje daje učenca. V sodobnih trendih je zato pomembno tudi, kakšno povratno informacijo prejme pedagog od učencev. Tej paradigmi sledijo tudi na zavodu za šolstvo, zato je tudi raziskava nastala z namenom izboljšanja življenja v šoli. "Gre za prvo fazo teh raziskav, naslednje bodo namenjene evalvaciji učnih načrtov za vse predmete. Menimo, da bi s temi raziskavami in podatki lahko izboljšali kakovost šolskega sistema."

Več stresa v 8. kot v 6. razredu

Raziskavo sta opravila Tanja Rupnik Vec in Branko Slivar, v njej pa je sodelovalo 9.316 učencev iz 269 osnovnih šol. Med njimi je bilo 4.055 fantov in 4.261 deklet oziroma 4.293 šestošolcev in 3.798 osmošolcev. Rupnikova je ob tem poudarila, da so stres v raziskavi opredelili kot sklop odzivov posameznika na zunanje dejavnike. Tako so v raziskavi ugotavljali, kako močno učenci 6. in 8. razredov doživljajo stres in kako pogosto ocenjujejo, da so izpostavljeni stresorjem. Pri posameznikih pa so se osredotočili tudi na dejavnik pričakovanja staršev in značilnosti posameznega učenca.

Izidi so pokazali, da so učenci glede ocene doživljanja stresa pod pričakovanimi vrednostmi. Nekoliko večji delež pri doživljanju stresa so zabeležili pri dečkih glede na deklice, so pa precej bolj pod stresom učenci 8. razreda kot učenci 6., saj se pozna približevanje zaključku osnovnega šolanja, je poudarila Rupnik Večeva.

"Odnosi v šolah so dobri"

Niso pa učenci kot stresorje izpostavili odnosov z učitelji oziroma z vrstniki. "Z gotovostjo lahko trdimo, da so odnosi v šoli dobri in ne povzročajo stresa, kot tudi ne pričakovanja staršev. Je pa vir stresa pouk in delo za šolo," poudarja Vec Rupnikova. V raziskavi je namreč 64 odstotkov otrok odgovorilo, da jih obremenjuje ocenjevanje, nadpovprečno je kot obremenitev bilo izpostavljeno tudi veliko število predmetov.

Tudi pri pogostosti stresorjev niso bile lastnosti pouka nadpovprečno izpostavljene kot stresorji. So pa najpogosteje izpostavljene značilnosti pouka, pri čemer so se pojavljali odgovori učencev, da je pouk dolgočasen ali pa snov nezanimiva.

Šola povzroča manj stresa, kot je bilo pričakovano

Pri deklicah več psihosomatskih znakov stresa

V drugem delu raziskave so se ukvarjali s posledicami izpostavljenosti stresu. Slivar je ob tem dejal, da je bil povprečen rezultat pogostosti izpostavljanja stresorjem nižji od pričakovanega, se pa pogostost znaki stresa pojavljajo pri učencih 8. razreda. "Te znake stresa smo potem pogledali z vidika psihosomatskih znakov kot so nespečnost, utrujenost in podobno ter z vidika negativnih vedenjskih oblik kot so neopravičeni izostanki in podobno," je poudaril Slivar in dodal, da se kažejo nekatere razlike med posameznimi kategorijami

Pri deklicah se kaže večja pojavnost psihosomatskih znakov, povečujejo pa se s starostjo, saj jih v osmem razredu. Najpogostejši psihosomatski znaki so utrujenost in nezmožnost koncentracije. Analizirali so tudi razlike med tistimi, ki so izrazili, da so močno obremenjeni in tistimi, ki so izrazili, da so manj obremenjeni. V obeh kategorijah je sicer pristalo okoli 17 odstotkov učencev vključenih v raziskavo.

Bolj obremenjeni imajo več težav v odnosih

Nadpovprečno obremenjeni imajo tudi več težav v odnosih z učitelji in tudi sošolci. Pri njih pa se, tako Slivar pogosteje kaže utrujenost, napetost, nezmožnost osredotočenja, glavoboli. Prav tako pa so močno obremenjeni učenci bolj prepričani v to, da je uspeh povezan z zunanjimi dejavniki, kot je všečnost učitelju ali sreče. Prav tako so prepričani, da je pamet prirojena. "Skratka gre za nek del pogledov na katerega lahko vpliva tudi učitelj, če učence vključuje v načrtovanje dela in aktvno v pouk, lahko razvija prepričanje, da je učenec sam odgovoren za svoj uspeh."

Prav tako so učenci, ki so izrazili višjo obremenjenost izrazili nižje ambicije glede zaključka šolanja oziroma so se najpogosteje zadovoljili z zaključkom osnovne šole. So pa med njimi tudi tisti, ki ocenjujejo, da njihovi starši pričakujejo višje cilje. Celotna raziskava z vsemi izračuni in interpretacijami pa bo na voljo junija.

Nekatere rešitve že na voljo, a se ne uporabljajo

Slivar je povzel, da stres v šoli je prisoten, ni pa z vidika stresa naša šola nadpovprečno obremenjujoča. Rupnikova pa je dodala, da je raziskovalce presenetilo to, da dečki bolj stresno doživljajo šole od deklic, kar ni skladno z mednarodnimi raziskavami. Kot eno od možnih interpretacij je navedla tudi, da naša kultura pri dečkih bolj tolerira divje vedenje, ki pa v šoli ni primerno, kar je tudi možnost vira stresa.

Je pa težava prevelikega števila predmetov dnevno po mnenju Rupnikove rešljiva z zakonsko možnostjo fleksibilnega urnika, kjer bi se urnik prilagajal na tak način, da je v določenem obdobju manj predmetov na enkrat, a ga šole v praksi ne uporabljajo. Tudi Pikalo je prepričan, da bi se nekatere rešitve lahko reševale hitreje in da mora bela knjiga nasloviti tudi vprašanje zakaj se šole ne poslužujejo rešitev, ki so že na voljo.