Foto: BoBo

Končni podatek o vseh vpisanih študentih bo znan ob zaključku vpisov v drugem vpisnem roku. Že vpisane študente pa čakajo sprejemi na fakultetah. Minister za izobraževanje Jernej Pikalo jim je v poslanici zaželel uspešno študijsko leto. Izrazil je veselje, da so se odločili za študij, in poudaril, da je terciarna stopnja tista, ki jih dokončno pripravi na poklic, da pa tudi vse tisto, kar v življenju potrebujejo.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v novem študijskem letu sicer pričakujejo približno enako število študentov kot lani, ko jih je bilo vpisanih 75.991, kar je 0,7 odstotka manj kot v letu pred tem (76.534) in 34,2 odstotka manj kot pred desetimi leti (115.445).

Število študentov višješolskega in visokošolskega izobraževanja je bilo v študijskem letu 2018/2019 nižje kot v letu prej že deveto leto zapored. V zadnjih devetih letih se je znižalo za skoraj 39.000 ali v vsakem študijskem letu povprečno za 4.320, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Število novincev v visokošolskem izobraževanju se povečuje. V prvi letnik izobraževanja za pridobitev prve visokošolske diplome se je v preteklem študijskem letu prvič vpisalo 15.156 študentov ali 4,1 odstotka več kot v predhodnem študijskem letu (14.560). Za novo študijsko leto je za novince razpisanih 18.632 vpisnih mest za redni in izredni študij.

Novosti za študente

V novem študijskem letu se študentom obeta tudi nekaj novosti. V prvi vrsti bo vzpostavljena evidenca študentskega dela, ki upošteva te izkušnje in ki bo v polnem obsegu zaživela leta 2020. V parlamentarnem postopku je tudi zakonski predlog Levice, s katero ta predlaga dvig minimalne urne postavke za študente z zdajšnjih 4,13 na 4,99 evra neto. Čeprav so si želeli, da bi DZ obravnaval predlog že septembra, je bil z dnevnega reda pristojnega odbora umaknjen, ker še ni usklajen s koalicijo in socialnimi partnerji, tudi vlada ga v mnenju, ki ga je poslala v DZ, ni podprla

Bodo pa od 1. januarja veljale spremembe pri državnih štipendijah. Doslej je cenzus za pridobitev štipendije znašal 576,89 evra, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in sprostitve 5. dohodkovnega razreda pa so do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra. Povprečna štipendija za študenta je lani znašala 122 evrov.

Sprejemi ob novem študijskem letu

Za brucke, bruce in njihove starše ter ostale študente ljubljanska univerza, ki letos praznuje 100-letnico, na Kongresnem trgu danes pripravlja tradicionalni Pozdrav brucem. V novo študijsko leto jih bo pospremil rektor Igor Papič. Na stojnicah 23 fakultet in treh akademij bodo na voljo informacije o študiju. Zvečer pa ljubljanska študentska organizacija v kampusu pripravlja dobrodošlico s koncertom.