Slovensko delegacijo je vodila generalmajorka Alenka Ermenc.

Dogodek je namenjen vsem, ki imajo kar koli opraviti z oborožitvijo kopenske vojske, ne le v ZDA, ampak tudi v Natu in državah, ki jih ZDA oskrbujejo z orožjem.

Slovensko delegacijo je na dogodku vodila načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, s katero se je pogovarjal dopisnik RTV Slovenija v ZDA, Andrej Stopar.

Ameriško združenje kopenske vojske – AUSA – se predstavlja kot neprofitna izobraževalna in profesionalna organizacija vojske in podpornikov močne nacionalne obrambe. Ampak več kot 700 razstavljavcev in obiskovalcev natančno ve, zakaj so tukaj, je poročal novinar Andrej Stopar. Cilj dogodka je namreč ustvariti priložnost, da se proizvajalec in uporabnik srečata iz oči v oči in seveda, če se le da, skleneta posel. "Kot že veste, ministrstvo za obrambo dobavlja za Slovensko vojsko vozila, tako imenovane JLTV-je (lahko taktično oklepno vozilo op. a.). S temi vozili bomo zagotovili večjo varnost za slovenskega vojaka, ne bomo pa izboljšali ognjene moči," je povedala Alenka Ermenc.

Delegacija Slovenske vojske na dogodek sicer ni prišla zaradi kupovanja orožja, ampak se je predvsem seznanjala z novostmi. Načelnica ima pred očmi srednjeročni obrambni program in izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine, proračunska sredstva pa za popolno posodobitev sicer ne zadoščajo, je še poročal Stopar.

"Kljub temu pa izvajamo kratkoročne investicije in se usmerjamo v zagotovitev opreme za vojaka transportnih vozil, za sredstva, s katerimi bi izboljšali ognjeno moč in sredstva za zračno obrambo," pa je dodala Ermenčeva.

Srečanje je odprto le za strokovno javnost. Po ocenah organizatorjev se je število udeležencev približalo številki 30 tisoč.