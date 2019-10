Iztoku Puriču je prenehala ministrska funkcija. Foto: BoBo

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od že nastopa aktualne vlade v domeni SAB-a. Sprva jo je vodil Marko Bandelli, ki je bil zaradi neprimerne komunikacije prisiljen odstopiti, odstop pa je iz osebnih razlogov podal tudi njegov naslednik Iztok Purič. Funkcija mu je prenehala danes, ko se je z njegovim odstopom seznanil DZ.

Zdaj mora premier Marjan Šarec v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti DZ, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. Do tedaj bo Purič še opravljal tekoče posle. V svetu SAB-a predlagajo, naj vodenje resorja Šarec začasno poveri Bratuškovi.

Proračunski zapleti

Kot so pojasnili po nocojšnji seji sveta stranke, so se za to, da počakajo z iskanjem novega ministrskega kandidata, odločili, "ker iz izjav in dejanj partnerjev kaže, da proračun lahko ne bi bil sprejet, kar bi pomenilo, da vlada dejansko ne more delovati naprej". Tudi Bratuškova, ki je organom stranke predlagala tako ravnanje, je ob robu sestanka koalicije o Adrii Airways znova opozorila, da se pri proračunu "nekaj zapleta".

Med drugim je vprašljiva podpora Levice, ki jo pogojuje z dogovorom s koalicijo glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Znano pa je tudi, da obstaja možnost, da bo Šarec na sprejem vezal zaupnico. Če se bo to zgodilo in proračunski dokumenti ne bodo dobili dovolj podpore, lahko premier in z njim vlada padeta.

O proračunu bo državni zbor odločal konec novembra. V SAB ocenjujejo, da "se noben resen in kredibilen kandidat za vodenje vladne službe zaradi možnosti nesprejetja proračuna noče izpostavljati kot kandidat za ministra vlade, ki utegne pasti tik po tem, ko bi bil potrjen za ministra".

SAB bo podprl proračun

Sta pa tako svet kot izvršni odbor SAB sprejela sklep, da bodo poslanci SAB podprli proračun za leti 2020 in 2021. "V SAB namreč pozdravljamo zaveze koalicije in predsednika vlade o dvigu pokojnin z dvigom odmernega odstotka in prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno," so zapisali po seji.

Glede na to, da bodo v SAB s predlogom za Puričevega naslednika počakali, bo resor vsaj nekaj časa brez lastnega ministra s polnim mandatom. A predsednica SAB-a Bratuškova zatrjuje, da črpanje evropskih sredstev nikakor ni ogroženo.