Iztok Purič se je za odstop z mesta ministra za razvoj in kohezijo odločil iz osebnih razlogov. Foto: DZ/Matija Sušnik

Minister Iztok Purič je v odstopni izjavi, ki jo je že predal predsedniku vlade Marjanu Šarcu, zapisal, da jim je na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v času njegovega mandata uspelo narediti tisto, česar ekipe pred njim niso znale ali pa niso zmogle narediti.

"Ob nastopu mandata sem povedal, da bo moja absolutna prioriteta ureditev informacijskega sistema SVRK. Moj predhodnik in strankarski kolega Marko Bandelli me je namreč opozoril, da samo zaradi tega, ker prejšnje ekipe na SVRK glede informacijskega sistema niso opravile svojega dela, Sloveniji grozi dokončna izguba že dodeljenih in porabljenih 180 milijonov evrov evropskih sredstev. Že moj predhodnik se je odločno zavzel za rešitev teh ogroženih sredstev, pod mojim vodstvom smo z aktivnostmi nadaljevali in denar tudi uspeli rešiti! To je bil pomemben dosežek vseh zaposlenih na SVRK in tudi pomemben dosežek naše vlade. Dobili smo zagon za spopad z največjo oviro – informacijskim sistemom SVRK. Če se izrazim v kolesarskem žargonu, smo pri tem spopadu opravili težko gorsko dirko in dosegli veliko zmago. Informacijski sistem zdaj deluje, kar omogoča normalno črpanje evropskih sredstev," je v sporočilu premierju zapisal Purič, ki se je za odstop odločil iz osebnih razlogov.

Generalni sekretar SAB-a Jernej Pavlič je v sporočilu za javnost dejal, da je Purič s svojim delom dokazal, da so v stranki učinkoviti in da stvari premikajo naprej. "Tako kot je Iztok v red spravil informacijski sistem SVRK, kar ni uspelo nikomur pred njim, tako tudi drugi iz stranke SAB vlagamo vse napore za konkretne rezultate v politiki in za napredek Slovenije. Prizadevali si bomo, da se bo to na SVRK-ju nadaljevalo in da bomo stvari še naprej premikali v pravo smer," je dodal Pavlič.

Bandelli je po pozivu premierja in grožnji z razrešitvijo odstopil 13. novembra lani. Foto: Televizija Slovenija

Drugi odstop v manj kot letu dni

Gre sicer že za drugega ministra za razvoj in kohezijsko politiko v dobrem letu dni vladanja premierja Marjana Šarca. Pred Puričem je namreč to mesto zasedal Marko Bandelli, ki pa je zaradi neprimerne komunikacije in domnevno slabega dela ministrski stolček moral zapustiti novembra lani. DZ je Puriča na ministrsko mesto imenoval 19. decembra lani. Dan pozneje je od Bandellija prevzel posle in takrat napovedal, da bo posebno pozornost namenil motivaciji zaposlenih, saj brez tega ne more biti napredka in uspehov.

Purič, sicer doktor znanosti s področja organizacijskih ved, je 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, preden ga je vlada razrešila junija 2012 zaradi nepravilnosti pri vodenju zavoda. Predtem je Purič vodil splošno kadrovsko službo v Exotermu in Žitu.