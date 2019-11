Člani t. i. varde so se pri svojih aktivnostih večkrat tudi srečali s policijo. Ta je Šiškovo skupino nadzorovala, a pri tem ni odkrila nobenih nezakonitih dejavnosti. Foto: Reuters

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Svet za nacionalno varnost sprejel tudi nov poslovnik, obravnaval poročilo s področja nezakonitih prehodov državne meje ter predlagal vladi v sprejem Nacionalno strategijo za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma.

Spremembo kazenskega zakonika ter dopolnitev predpisov, ki urejajo prekrške, pa je Svet za nacionalno varnost pristojnima ministrstvoma naložil "z namenom ustrezno sankcionirati združevanje in aktivnosti raznih organizacij, ki posegajo v pristojnosti državnih organov ter pri ljudeh vzbujajo negotovost glede njihovega delovanja".

V preteklih dneh so mediji spet poročali o aktivnostih, usposabljanjih in "patruljiranju" pripadnikov t. i. Štajerske varde ob slovensko-hrvaško meji. Ta skupina, ki jo vodi zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve obsojeni Andrej Šiško, je v zadnjem času vzbudila tudi zanimanje tujih medijev, denimo britanske tiskovne agencije Reuters.

Člani t. i. varde so se pri svojih aktivnostih večkrat tudi srečali s policijo. Ta je Šiškovo skupino nadzorovala, a pri tem ni odkrila nobenih nezakonitih dejavnosti.

Je pa policija na digitalnem družbenem omrežju Tumblr zapisala, da nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in t. i. vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, "ker aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj".

Zato policija skladno z zakonom in pooblastili, z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov, izvaja zakonsko opredeljene aktivnosti oziroma uradne postopke na območjih, kjer so pripadniki omenjenih skupin, so zapisali in dodali, da pri varovanju državne meje veliko pozornosti namenjajo varnosti ljudi, ki živijo ob meji in vzpostavljanju partnerskega sodelovanja z občani v lokalni skupnosti.

MNZ: Država ima monopol nad uporabo sile

Z ministrstva za notranje zadeve pa so sporočili, da imajo ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države. "Zakonodaja daje monopol nad uporabo sile le državi," so zapisali na ministrstvu in dodali, da bo policija tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala ter presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi. Ob tem so spomnili, da je znana tudi prva sodba sodišča, ki je obravnavala tovrstne skupine in obsodila ravnanje posameznika.

Kot so še dodali, policija skrbno spremlja tovrstne aktivnosti in bo nemudoma ukrepala ob zaznanju kaznivih dejanj ali prekrškov. Na ministrstvu pa že pripravljajo spremembe področne zakonodaje, ki bi policiji dale večja pooblastila za pregon tovrstnih dejanj.