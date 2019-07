Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da je odpuščeni Dejan Paska s svojim opozarjanjem zgolj opravljal dolžnost sindikalnega zaupnika in izpostavil neustrezno ravnanje ravnateljice, ki naj bi bila do zaposlenih žaljiva. Foto: BoBo

Vodstvo sindikata Sviz je to ocenilo kot pritisk na delo njegovih predstavnikov. Kot je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki sta se mu na novinarski konferenci pridružila tudi odpuščeni sindikalni zaupnik Dejan Paska in njegov odvetnik Dino Bauk, tak ukrep razumejo kot vmešavanje v svobodno delovanje in poskus discipliniranja sindikata ter zaupnika in poskus ustrahovanja vseh sindikalno organiziranih zaposlenih na omenjeni šoli.

"Ravnateljica našemu zaupniku v odpovedi pogodbe očita, da naj bi zaposlene nagovarjal, da škodijo njej in da se odzovejo na po njegovem mnenju popolnoma nesprejemljiva ravnanja ravnateljice. Opozoril je namreč na stališča ravnateljice glede po njenem mnenju nepotrebnih bolniških odsotnosti zaposlenih in da bi bilo treba nekatere med njimi odpustiti," je dejal Štrukelj in dodal, da je Paska s svojim opozarjanjem zgolj opravljal dolžnost sindikalnega zaupnika in izpostavil neustrezno ravnanje ravnateljice, ki naj bi bila do zaposlenih žaljiva, zaradi česar ga je doletela odpoved.

Odpuščeni Paska je vse obtožbe, ki jih je ravnateljica izrekla v javnosti glede njegove odpovedi, kategorično zavrnil. Pojasnil jih je s tem, da je očitno ugotovila, da je z izredno odpovedjo naredila napako, saj v njej ni niti enega argumenta, ki bi opravičeval njeno dejanje.

Njegov odvetnik Bauk je dodal, da razlogi za odpoved Paske niso dovolj konkretizirani, zato mu je onemogočena normalna priprava zagovora in sodna presoja utemeljenosti razlogov. O pritožbi bo sicer na drugi stopnji odločal svet zavoda, ki si bo verjetno pridobil neodvisno pravno mnenje, če ta ne bo ugodil pritožbi, pa bo šel spor na delovno sodišče.

Težavni odnosi na šoli

Nadja Jager Popovič je povedala, da so interne težave v odnosih na šoli stalnica že nekaj let, o čemer pričajo tudi mnogi odhodi njenih predhodnikov. Za takšno stanje krivi posameznike in manjšo skupino, ki naj bi želela voditi šolo.

Ob tem je zanikala, da bi želela zavirati delovanje sindikata ali postopke zoper zaposlene vodila zaradi sindikalnega delovanja, saj je bila do pred kratkim tudi sama članica Sviza. Pasko je obtožila prepričevanja sodelavcev, da delujejo proti njej in ne sledijo njenim navodilom, še več, obvladoval naj bi tudi svet zavoda, ki ga vodi njihova učiteljica Bojana Galič, sicer tudi članica izvršilnega odbora Sviza na šoli.

Kot je Jager Popovičeva poudarila, so Pasko zaradi nekaterih kršitev obravnavali že lani, torej še preden je sploh postal sindikalni zaupnik. "Gre torej za človeka, ki je bil v postopku že prej. Eno leto smo ga opazovali, kaj dela, pri tem je počenjal različne kršitve in je očitno zdaj zlorabil ta položaj, da mu nekdo zdaj ponuja pravno pomoč," je še dodala ravnateljica.

Sindikat direktorjev na strani ravnateljice

V bran jo je vzel tudi Sindikat direktorjev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju (SINDIR). Kot je v izjavi za javnost zapisal predsednik sindikata Anton Obreht, morajo za vse zaposlene v vzgojno-izobraževalnem procesu veljati enaka pravila. Po njegovem mnenju imajo tudi ravnatelji zagotovljeno ustavno pravico do dela, ki je zaradi pritiskov Sviza v tem primeru skoraj onemogočena.