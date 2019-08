Dobičkonosen posel. Foto: EPA

Na Celjskem so v preiskavi nezakonitih migracij prijeli sedem osumljencev, ki naj bi prek slovenskega ozemlja prepeljali skupno najmanj 270 ljudi.

Nekdanji obveščevalec Boštjan Perne, ki ima več kot 15 let obveščevalskih izkušenj prav na področju Balkana, pravi, da pri organiziranem kriminalu, ki skrbi za tihotapljenje ljudi, ne moremo govoriti o enotni strukturi. Gre lahko za lokalne tihotapce ali pa za zelo sofisticirane, mednarodno organizirane kriminalne združbe. Seveda pa ni izključeno, da te med seboj ne sodelujejo. "V zadnjem času je denar, ki se obrača v organiziranem kriminalu pri prekupčevanju z ljudmi, presegel tistega, ki ga zaslužijo za prekupčevanje z drogo. Tako da si lahko predstavljate, da gre za velik posel, od katerega tudi organizirani kriminal ne bo odstopil tako enostavno."

Za najdražjo in najbolj zapleteno pot, ki vodi neposredno iz Turčije v Zahodno Evropo, po Pernetovih besedah tihotapci zaračunajo tudi več kot 5.000 evrov. "Po navadi gre za predelane tovornjake oz. hladilnike, ki migranta pripeljejo naravnost do želenega cilja, je pa taka pot relativno draga, zato si je večina migrantov ne more privoščiti," dodaja.

Zato obstajajo tudi cenejše možnosti, ko kriminalci pomagajo migrantom prestopati posamezne meje. "Tukaj pridejo do izraza lokalni, manj organizirani kriminalci, ki za manj denarja – 200, 300, 500 evrov spravijo migranta čez mejo."

In kot pri vsakem organiziranem kriminalu tudi Slovenci nismo odporni proti njemu. Zato sogovornika ne preseneča, da se tudi na naših tleh odvija večja kriminalistična preiskava: "Če pa pogledamo različne narodnosti, ki trenutno sedijo v zaporu zaradi prekupčevanja z ljudmi, boste videli, da je tukaj prava meka različnih narodov – Srbov, Hrvatov, Pakistancev, Slovencev, Nemcev, Italijanov."

Kjer je veliko denarja, organiziran kriminal pač ne pozna meja.