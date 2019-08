Ena glavnih novosti predloga novele zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je spremenjen postopek imenovanja članov komisije, s spremembami pa Slovenija sledi priporočilom Evropske komisije.

"Državna revizijska komisija je bila do zdaj imenovana po relativno hitrem postopku, brez poglobljenega preverjanja strokovnosti članov komisije – čeprav ne trdim, da so člani zdaj nestrokovni –, zato se nam je zdelo prav, da gredo kandidati za člane komisije skozi strokovno sito, da imajo zadostne kompetence in izkušnje na področju javnega naročanja," je nov predlog zakona na današnji novinarski konferenci opisoval minister za javno upravo Rudi Medved.

Predlog novele uvaja strokovno komisijo, sestavljeno iz članov sodnega sveta, ki bo preverila usposobljenost kandidatov, nato pa bodo kandidate potrdili še v državnem zboru.

Namesto pet bo sedem članov

Število članov državne revizijske komisije bodo povečali s pet na sedem, kar bo pripomoglo k hitrejšemu odločanju. "S tem se bo lahko povečal nabor strokovnosti, saj ima komisija zelo zahtevne dileme, ki potrebujejo obravnavo članov z različnih strokovnih področij," je dejal minister.

V Sloveniji imamo na leto več kot 6.000 javnih naročil, skupaj vrednih okrog pet milijard evrov. V dveh odstotkih oz. manj kot 300 primerih ti postopki končajo s pritožbo na Državni revizijski komisiji. Polovica pritožb se nanaša na velike projekte, vredne več kot 10 milijonov evrov. Večinoma gre za infrastrukturne projekte. Foto: EPA

O velikih projektih, vrednih več kot 10 milijonov evrov, bo komisija odločala prednostno. "Tudi to bo pospešilo same postopke, tudi v velikih infrastrukturnih projektih. Pred komisijo bo mogoča tudi ustna obravnava za razjasnitev morebitnih nejasnosti," je dodal. Predlog novele zakona preprečuje podvajanje zahtevkov za odločanje na Državni revizijski komisiji, ko se lahko ponudniki venomer pritožujejo na določeno odločitev.

Nad komisijo ne bo samo "modro nebo"

Pomembna novost je tudi uvajanje pravnega varstva na drugi stopnji – upravnem sodišču. "Po razpravi je prevladalo mnenje, da ne more biti nad odločbami Državne revizijske komisije samo modro nebo. Da mora biti nekdo, ki lahko odloča o postopkovnih odločitvah komisije," je orisal minister.

Na vprašanje, ali ne bo to pravzaprav podaljšalo postopkov, je dejal, da se veliko dlje, kot se pri nas vlečejo nekateri postopki, pravzaprav ne morejo.

S predlogom novele zakona se krepi neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije ter učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture, zatrjuje minister Medved. Foto: MMC RTV SLO

Namesto vlaganja pritožb naj se vprašajo

"Želimo, da DZ jeseni sprejme zakon. Predlagana novela sicer ni čarobna paličica, ki bo pognala infrastrukturne projekte, bo pa dobra osnova za naprej," je dejal. Spremembi zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja bo sledila še sprememba zakona o javnem naročanju. Minister Medved pričakuje, da bo zaradi sprememb morda sprva nekoliko več pritožb, na dolgi rok pa pričakuje trend padanja.

"Pritožb pa se z zakonom ne da prepovedati, to je stvar kulture javnega naročanja," je dejal in dodal, da bi se ponudniki namesto vlaganja neskončnih pritožb lahko kdaj raje vprašali, zakaj njihova ponudba ni bila dovolj konkurenčna.