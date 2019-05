Foto: MMC RTV SLO

Z zgodbo se ukvarja komisija DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs), na katero se je obrnil tožilec Niko Pušnik s prijavo in predlogom, naj nad Sovo opravi nadzor.

Kot pišejo nekateri mediji, je Pušnik v prijavi, ki jo je naslovil na parlamentarno komisijo, med drugim zapisal, da so mu po tem, ko je zavrgel eno kazensko ovadbo in delno umaknil obtožni predlog v zadevi Astrid Bah, ter umaknil obtožni predlog v zadevi Pohorske livade, začeli intenzivno prisluškovati in mu slediti in s tem izvajati pritisk nanj. Ne verjame, da bi to počela policija, pač pa zadevo pripisuje Sovi.

Predsedujoči komisiji Matej Tonin je v sredo po seji komisije dejal, da odgovor Sove na očitke že imajo, povprašali pa bodo tudi policijo. O zadevi naj bi po napovedih razpravljali tudi prihodnji teden, ko naj bi se pogovorili s tožilcem Pušnikom.

Mediji povzemajo tudi Pušnikove navedbe, da ukrepe proti njemu koordinira njegov tožilski kolega L. M. iz specializiranega državnega tožilstva, ki ga vodi Harij Furlan. Da ga "imajo gor", pa naj bi mu potrdil leta 2016 tudi takratni generalni državni tožilec Zvonko Fišer. O tem je Pušnik obvestil tudi sedanjega generalnega državnega tožilca Draga Šketo, ki pa da mu ni odgovoril.

Kaj pravi vodstvo tožilstva

Na Vrhovnem državnem tožilstvu so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da so z navedbami tožilca, proti kateremu ne poteka kazenski postopek, seznanjeni, vse obtožbe v zvezi s pritiski, ki naj bi jih nanj izvajali tožilski kolegi, pa odločno zavračajo kot popolnoma neutemeljene.

Tudi Fišer in Furlan "odločno zavračata, da bi državnemu tožilcu z njuno vednostjo kdorkoli prisluškoval", so navedli.

Ob tem so pojasnili, da je tako prejšnje vodstvo državnega tožilstva, kot tudi sedanje, državnemu tožilcu v zvezi z njegovimi ponavljajočimi se strahovi in pomisleki večkrat prisluhnilo. "Ob tem odločno zanikamo, da bi bilo državno tožilstvo vpleteno v kakršnokoli prisluškovanje državnega tožilca, ali da bi bilo z njimi seznanjeno," so navedli.

Glede obtožb o mobingu so lani prejeli tudi osebno pismo, naslovljeno na generalnega državnega tožilca, v katerem pa po njihovih navedbah Pušnik domnevno prisluškovanje enači z mobingom. "Na to pismo smo tožilcu tudi odgovorili," so zapisali.

Dodali so še, da jih doslej parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb ni povabila na sejo, niti niso zaprosili za pojasnila.

Franc Kangler je v sredo za POP TV dejal, da ga pismo ne preseneča, saj da ve tudi za druge primere, ko je "nekdo zlorabil državne organe za politični obračun z njim". Ob tem je dodal, da upa, "da se temu tožilcu do torka ne bo kaj zgodilo na poti v Ljubljano".

Oglasil se je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je pozval vse pristojne, "da nemudoma ugotovijo, če je v navedenem prišlo do nedopustnega poseganja v pravice vpletenih oziroma do zlorabe pooblastil". Očitke bodo v okviru svojih pristojnosti natančno preiskali tudi pri varuhu človekovih pravic.