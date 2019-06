Govor predsednika vlade Marjana Šarca. Foto: BoBo/Borut Živulović

Z odprtjem poslovnega foruma se je v Ljubljani začel četrti vrh pobude Tri morja, ki ga gosti predsednik republike Borut Pahor. Poslovni forum je odprl premier Marjan Šarec, ki je v govoru poudaril pomen boljše povezljivosti za uspešnejšo in bolj vzdržno prihodnost.

"Samo z izboljšanjem povezljivosti, ne samo od severa proti jugu, temveč tudi od zahoda proti vzhodu, lahko zagotovimo boljšo, uspešnejšo in bolj vzdržno prihodnost za naslednje rodove," je dejal Šarec ob začetku drugega poslovnega foruma v okviru pobude Tri morja, ki se ga udeležuje več kot 600 poslovnežev iz preko 40 držav.

Šarec je poudaril tudi pomen kohezije. Prepričan je, da bo boljša digitalna energetska in prometna povezanost srednje in vzhodne Evrope koristna za Evropsko unijo kot celoto. "Vse tri so ključne za gospodarski razvoj regije, izboljšanje življenjskega pogojev, zaposlitvenih možnosti in inovacij," je dodal.

Opozoril je, da 12 držav pobude, ki so geostrateško umeščene med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem, predstavlja 28 odstotkov ozemlja EU-ja in 22 odstotkov prebivalstva, a le 10 odstotkov BDP-ja unije.

Pobuda Tri morja je po njegovih besedah pomemben dejavnik pri izgradnji močne, odporne in povezane Evropske unije, poleg tega pa ustvarja priložnosti za krepitev čezatlantskega sodelovanja.

Šarec je v izjavi za medije pozdravil veliko udeležbo na poslovnem forumu. Ob tem je poudaril, da gre pri Treh morjih za predsedniško pobudo, vendar pa je vlada pristopila s pokroviteljstvom poslovnega foruma, saj se mu zdi to dobra nadgradnja dogodka.

Pobudo je po njegovem mnenju treba jemati resno, ker prispeva k različnim mnenjem in različnim pogledom na razvoj EU-ja kot tudi držav, ki jo sestavljajo. "In če smo del te pobude, potem je dobro, da iz te pobude nekaj odnesemo, da ni samo pobuda zaradi srečevanja," je poudaril premier.

Gorjup: Beseda dneva je povezovanje

Zbrane na forumu je nagovoril tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Goštjan Gorjup, ki je poudaril, da je cilj poslovnega foruma spodbuditi nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj držav pobude, krepitev medsebojnega sodelovanja, pa tudi sodelovanja v širši evropski regiji in globalno.

"Beseda dneva je povezovanje. Vzpostavljanje skupnih temeljev predstavlja izziv. Orodje za njegovo doseganje pa je inovativnost," je dejal Gorjup.

Spomnil je, da so lani na vrhu v Bukarešti podpisali pismo o nameri glede ustanovitve investicijskega sklada pobude Tri morja, letos pa se pogovori nadaljujejo. Investicijski sklad bi po Gorjupovih besedah lahko postal pomembna dodatna platforma za financiranje projektov z oprijemljivim učinkom na regijo in EU.

Panel o energetiki

Slovenska infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se je na panelu o energetiki osredotočila na potrebo po sodelovanju v regiji pri postaviti energetske infrastrukture. EU je po njenih besedah na prelomni točki, ki bo odločila, ali bomo dosegli zastavljene okoljske cilje do leta 2050.

"Ustrezna energetska infrastruktura nam bo pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev. Vsi se lahko odločimo za manj premoga ali pa se odrečemo jedrski energiji. Vendar tega ne bomo mogli storiti brez ustrezne infrastrukture, ne le znotraj posamezne države, temveč celotne regije," je poudarila.

V boju proti emisijam toplogrednih plinov evropske države vse pogosteje posegajo po utekočinjenem zemeljskem plinu. Pri tem so udeleženci današnjega panela pozornost posvetili tudi plinskemu terminalu, ki ga gradijo na Krku. Hrvaški minister za okolje in energetiko Tomislav Čorić je ob tem ocenil, da je bila odločitev za izgradnjo terminala dobra in premišljena poteza.

Plinsko infrastrukturo pospešeno gradi tudi Poljska. "Transformacija na področju energetike bi nas morala voditi v večjo varnosti in stabilnost oskrbe, potekati pa mora tudi s poudarkom na boju proti podnebnim spremembam," je poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Poljske Piotr Naimski. Strategijo države na področju energetike je opisal z besedami "kombinacija obnovljivih virov energije v kombinaciji s plinom in jedrsko energijo".

Direktor družbe Hrvaško elektrogospodarstvo (Hep) Opskrba Robert Krklec je med prioritetami hrvaške energetike navedel gradnjo novih hidroelektrarn, razvoj fotovoltaike in večje pridobivanje elektrike z vetrnicami. "Delež obnovljivih virov energije žeilimo v prihodnjih nekaj letih dvigniti na 50 odstotkov," je dejal.

Direktor Gen energije Martin Novšak je med prioritetami v Sloveniji predstavil idejo o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, s katerim bi zmanjšali emisije v okolje, medtem ko je direktor področja za strateške inovacije pri Elesu Uroš Salobir predstavil projekt gradnje pametnih omrežij Sincro.grid.

Komentar novinarja Radia Slovenija Luke Robida: Že od začetka pobude Tri morja je jasno, da imajo pri tem povezovanju svoj interes Združene države Amerike in to se je potrdilo tudi danes, ko je še pred uradnim začetkom predsednik Pahor sprejel tamkajšnjega energetskega ministra Ricka Perryja. Ta je pozval k nadaljevanju diverzifikacije energetskih virov, ki jo v prvi vrsti razume kot zmanjševanje energetske odvisnosti od Rusije. Države med tremi morji pa lahko računajo na ameriško pomoč, naj gre za jedrske reaktorje ali pa povečan uvoz utekočinjenega plina - kar je pravzaprav že trend. Z ameriškim gostom se je dvostransko sešel tudi premier Marjan Šarec, potrdila sta dobro sodelovanje na področju civilne jedrske energije, s katero je opremljena krška nuklearka.

Kaj sploh je pobuda tri morja

Pobuda Tri morja združuje 12 držav med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem. Vrha v Ljubljani se udeležuje pet predsednikov in tri predsednice - Rumen Radev iz Bolgarije, Miloš Zeman iz Češke, Kersti Kaljulaid iz Estonije, Kolinda Grabar-Kitarović iz Hrvaške, Raimonds Vejonis iz Latvije, Dalia Grybauskaite iz Litve, Andrzej Duda iz Poljske in Klaus Iohannis iz Romunije.

V pobudi sodelujejo še Avstrija, Madžarska in Slovaška, a so se njihovi predsedniki opravičili in bodo zastopani na drugi ravni.

Kot gostje se srečanja udeležujejo tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in ameriški sekretar za energijo Rick Perry.

Perry je izrazil podporo pobudi. "Podpiramo vas na poti oblikovanja svoje energetske prihodnosti," je izjavil. ZDA želijo po njegovih besedah državam Srednje in Vzhodne Evrope pomagati pri razpršitvi virov energije, med drugim z izvozom utekočinjenega zemeljskega plina, pa tudi s sodelovanjem področju pridobivanja jedrske energije. ZDA je predstavil kot močno konkurenco Rusiji. "Ponujamo svoboden in odprt trg. Ponujamo transparentnost. In ostajamo zanesljiv dobavitelj energentov," je poudaril Perry.

Ljubljano je prišlo še 16 ministrov, 12 državnih sekretarjev, več visokih predstavnikov mednarodnih organizacij in poslovnežev - skupaj jih bo več kot 500 iz skupaj 44 držav.

Vmes bo predsednik Borut Pahor vodil predsedniški panel, na katerem bodo govorili o geopolitičnih izzivih za EU med Baltikom, Jadranom in Črnim morjem. Predsednik bo nato svoje visoke goste gostil še na slavnostni delovni večerji.

Vrh se bo nadaljeval še v četrtek. Poslovni del v Ljubljani, predsedniški del pa bo imel plenarno zasedanje na Brdu pri Kranju.