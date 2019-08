Vrhovno sodišče je maja lani že zavrnilo Jankovićevo pritožbo v tem primeru. Kot je takrat pojasnil predsednik KPK-ja Boris Štefanec, sodišče ni pritrdilo Jankoviću, da KPK po prejemu odločbe vrhovnega sodišča, s katero so bile odpravljene ugotovitve o Jankovićevem premoženju, postopka ne bi smel več nadaljevati. Foto: BoBo

Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića postopala pravilno in zakonito.

Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da se je končal več let trajajoč postopek v povezavi z nadzorom premoženjskega stanja Zorana Jankovića, ki je trajal od leta 2012.

"Komisija je namreč prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je Vrhovno sodišče RS zavrnilo revizijo Zorana Jankovića v zadevi zaključnih ugotovitev nadzora nad njegovim premoženjskim stanjem, ki jih je komisija začela že v letu 2012. S tem so v predmetnem postopku izkoriščena vsa redna in izredna pravna sredstva," so sporočili iz KPK-ja.

Večkratno kršenje zakona o preprečevanju korupcije

KPK je konec 2015 objavil ugotovitve v zadevi nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca Zorana Jankovića in tedaj ugotovil, da je Janković od nastopa županske funkcije leta 2006 večkrat kršil zakon o preprečevanju korupcije, prav tako ni pravočasno sporočal podatkov o svojem premoženjskem stanju. Za 208.000 evrov transakcij je KPK ugotovil izrazita korupcijska tveganja.

Janković je nato na upravnem sodišču izpodbijal končne odločitve o nadzoru nad premoženjskim stanjem, ki jih je KPK izdal novembra 2015. Šlo je sicer za ponovljen postopek, saj je prve ugotovitve, ki jih je protikorupcijska komisija izdala na začetku leta 2013, ko je bil Janković predsednik takrat največje parlamentarne stranke Pozitivne Slovenije, razveljavilo vrhovno sodišče. Je pa KPK novembra 2015 povzel enake ugotovitve kot v prvotnem postopku.

Janković zadeve (še) ne komentira

Janković odločitve sodišča še ni prebral in je zato še ne more komentirati, je dejal ob odprtju Prekmurskega trga v Ljubljani.