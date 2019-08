Ivan Oman, pomembna osebnost slovenske pomladi. Foto: BoBo

Bil je eden izmed pobudnikov in soustanoviteljev Slovenske kmečke zveze (SKZ), ki je nastala 12. maja 1988 v Unionski dvorani v Ljubljani. Na ustanovnem zboru je bil Oman izvoljen za predsednika SKZ-ja, ki velja za prvo demokratično stranko, ustanovljeno v času t. i. politične pomladi, predhodnico današnjega SLS-a.

Sodeloval je v vseh večjih dogodkih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Na svoji kmetiji je novembra leta 1989 gostil srečanje, na katerem je bila dogovorjena ustanovitev Demokratične opozicije Slovenije (Demos).

Na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je bil Oman kot kandidat Demosa izvoljen za člana predsedstva Slovenije, v katerem so bili še Ciril Zlobec, Matjaž Kmecl, Dušan Plut in Milan Kučan. To funkcijo je opravljal do leta 1992, v letih 1992-1996 pa je bil na listi Slovenskih krščanskih demokratov izvoljen za poslanca prvega sklica državnega zbora. Oman si je namreč prizadeval, da bi se SKZ združil s SKD-jem, zato se je tudi včlanil v to stranko, novi predsednik SLS-a, ki je nasledil SKZ, pa je postal njegov zet Marjan Podobnik.

Po izteku mandata se je poslovil od aktivne politike, a vendar kot starosta ostal pomembna osebnost slovenske pomladi.

Leta 1996 mu je bilo podeljeno državno odlikovanje zlati častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

Janez Ivan Oman, 1. del