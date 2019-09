Dragica Korade. Foto: Arhiv Večera

Dragica Korade je novinarsko pot začela pri Katedri, nadaljevala pri Teleksu, Jani in Delu, bralci pa so si zapomnili tudi njene kolumne za Mladino. Večino kariere je delala pri časopisu Večer, kamor je prišla leta 1986. Nazadnje je bila urednica priloge V soboto.

Leta 2011 je prejela nagrado Društva novinarjev Slovenije za posebne dosežke. Leta 2013 je v knjižni izdaji izšla zbirka njenih kolumn z naslovom Trojanski pes.

Njeni sodelavci z Večera so ob tragični vesti zapisali, da je veliko prehitro odšla "najboljša med nami". Že dve leti pa so pogrešali njene komentarje, kolumne, intervjuje in članke, "v katerih je z neponovljivo intelektualno pronicljivostjo in razgledanostjo pojasnjevala fenomene časa in prostora".