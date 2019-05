Izvedli bodo več vaj ‒ Takojšen odgovor (Immediate Response), Jadranski udar (Adriatic Strike), Zvezdni vitez (Astral Knight) in Hiter odgovor ‒ z njimi pa želijo uskladiti učinkovitejše načine zagotavljanja varnosti in ohranjanje miru. Vaje bodo tudi priložnost za osebno, strokovno, tehnično in taktično povezovanje, pravijo v Slovenski vojski.

Foto: BoBo

Prva vaja bo Takojšen odgovor, ki jo skupaj vodijo Poveljstvo kopenske vojske ZDA v Evropi ter slovenska in hrvaška vojska. V njej bo do 12. junija sodelovalo okoli 3.000 vojakov iz Slovenije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Nemčije, Severne Makedonije in Poljske.

Naslednji mesec in pol torej pričakujejo povečan promet vojaških vozil ter vojaških letal in vodnih plovil, predvsem v okolici letališč Cerklje ob Krki, Divača in Rakičan, na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, v okolici ankaranske in mariborske vojašnice. Premiki vojaških konvojev so načrtovani po avtocestnem križu od mejnih prehodov z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, tako da bodo čim manj moteči za druge udeležence prometa, zagotavljajo v vojski.