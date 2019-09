Šolarji bodo letos najdlje prosti med božičnimi in novoletnimi prazniki, in sicer od 25. decembra do 5. januarja, pri čemer jim petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati. Foto: Pixabay

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v poslanici šolarjem zaželel veliko znanja, prijateljstev in vsega drugega, kar šola prinaša. Pikalo meni, da je prav šola v Sloveniji eden od najboljših družbenih podsistemov, kar se mu zdi tudi prav, saj je šola pomembna za vse.

Učenci osnovnih šol imajo v novem šolskem letu prenovljena učna načrta za slovenščino in izbirni predmet čebelarstvo, na voljo pa imajo tudi nova izbirna predmeta filmska vzgoja in slovenski znakovni jezik. Učence 2. razredov prvič čakajo brezplačna učna gradiva.

Dijaki imajo na voljo nekatere nove izobraževalne programe ter razširjen nabor programov, v katerih lahko opravljajo vajeništvo. Zdaj polnoletni dijaki si odsotnosti od pouka ne bodo mogli več opravičevati sami, starši pa za vpogled v ocene več ne bodo potrebovali njihovega soglasja.

Otroci se vračajo na ceste

Z novim šolskim letom se na ceste vračajo otroci, zato opozarjajo vse udeležence v prometu, da morajo biti še posebej pazljivi. Otroci v promet vstopajo z različnimi razvojnimi značilnostmi, saj težje ocenijo nevarne situacije ter zvok, smer, hitrost in razdaljo vozila, kajti njihovega ravnanja ne vodi razum, ampak čustva, med drugim opozarja Vesna Marinko, vršilke dolžnosti direktorja agencije za varnost prometa.

"Prepričani so, da če sami vidijo vozilo, da jih vidi tudi voznik. Prepričani so tudi, da če se sami hitro ustavijo, se bo hitro ustavilo tudi vozilo," je opozorila za Radio Slovenija.

Policija bo prve šolske dni poleg poostrenega nadzora hitrosti preverjala tudi tehnično brezhibnost koles in mopedov, s katerimi se učenci pripeljejo v šolo, ter vozil za organiziran prevoz otrok. Pozorni bodo tudi na uporabo tobačnih izdelkov v vozilih, kot vsako leto pa bodo tudi tokrat priskočili na pomoč učencem pri prehajanju cest.

Šolarje bodo obiskovali tudi politiki

Šolarje bodo prvi šolski dan obiskali tudi nekateri ministri. Predsednik vlade Marjan Šarec bo tako nagovoril učence 1. razreda OŠ Vodmat. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo bo obiskal Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek bo sodelovala pri spremstvu otrok pri prečkanju prehoda za pešce na poti v OŠ Simona Jenka v Kranju. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo nagovoril prvošolce blejske OŠ Josipa Plemlja. Minister za okolje in prostor Simon Zajc pa bo prvošolcem OŠ Janka Modra v Dolskem podelil nahrbtnike za večkratno uporabo.

Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob prvem šolskem dnevu obiskal šolarje devetih šol, OŠ Danile Kumar, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Franceta Bevka, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Poljane, OŠ Vodmat, OŠ Kolezija, OŠ Trnovo in OŠ Vič.