Predstavniki Študijskega centra za narodno spravo in Vojaškega vikariata Slovenske vojske so položili cvetje ob spomeniku žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Foto: BoBo

Njegova direktorica Andreja Valič Zver je v nagovoru zbranim pozvala, naj bo dan opomin, da demokracija ni dana enkrat za vselej, pač pa si je treba zanjo vedno znova prizadevati.

Valič Zverova je v nagovoru spomnila, da je bil slovenski narod med tistimi redkimi narodi v Evropi, ki je v 20. stoletju občutil nasilje vseh treh totalitarizmov: fašizma, nacionalnega socializma in komunizma. Čeprav so vsi trije v družbi pustili posledice, pa naša država po njenem mnenju še zmeraj ne zmore najti "temeljnega političnega konsenza o tem, da so vsi totalitarni režimi nekaj slabega in da jih je zato treba na načelni ravni odločno zavreči".

"Lahko ugotavljamo, da smo v Sloveniji mnogo bolje razgradili posledice fašizma in nacionalnega socializma, težko pa bi trdili, da nam je uspelo ustrezno razgraditi ostanke komunizma," je dejala.

Slovenija po njenih besedah spada tudi med redke postkomunistične države, v katerih za vse storjene zločine nihče od nekdanje vladajoče garniture ni odgovarjal, državi pa je spodletelo tudi pri razgradnji totalitarnih struktur in praks. "V razmerah, ko vsi dejavniki, ki bi morali skrbeti za razvoj demokratične politične kulture, ne opravljajo dovolj dobro svojega poslanstva, se lahko upravičeno vprašamo, ali imajo v takšnih razmerah 'resnica, pravica in spomin' še kaj možnosti," je dejala.

Spominska plošča pred ameriškim veleposlaništvom. Foto: BoBo

Tudi zato nas po njenih besedah spominski dan na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov zavezuje k spoštovanju doseženih civilizacijskih pridobitev. "To je dan spomina, ki ga potrebujemo tudi zaradi naše prihodnosti. Naj nas opominja, da demokracija ni dana enkrat za vselej, pač pa si je treba zanjo vedno znova prizadevati. Le tako jo lahko ohranimo in preprečimo, da se časi, ki so povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bodo nikoli več ponovili," je pozvala.

Šuštar: Presegati je treba sovraštvo, zavzemati se za ljubezen

Še pred akademijo je v stolnici potekala maša za žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo je vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Ta je v pridigi opozoril, da je treba kljub zločinom, ki so jih povzročili totalitarizmi, presegati sovraštvo in se zavzemati za ljubezen.

Predstavniki Študijskega centra za narodno spravo so popolne pred spominsko ploščo pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani in spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu tudi položili cvetje.

Slovesnosti pred evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov so skupaj pripravili Študijski center za narodno spravo, Vojaški vikariat Slovenske vojske ter Stolnica sv. Nikolaja Ljubljana.