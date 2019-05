Agencija za civilno letalstvo naj bi več o dogodku sporočila v prihodnjih dneh. Foto: BoBo

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah varnostnik družbe Group 4 prejšnji teden na poletu v Frankfurt pri potniku ni odkril simulirane eksplozivne naprave. Potnik je šel mimo rentgena in osebnega pregleda proti letalu z razstrelivno napravo v nahrbtniku .

Na vprašanje novinarke TV Slovenija Nataše Markovič, ali je agencija za civilno letalstvo preverjala varnost na letališču, ali je imel nadzornik razstrelivo, so v agenciji najprej odgovorili, da se dogodek ni zgodil. Na brniškem letališču pa so pojasnili, "da opisnega dogodka ni bilo, da pa so imeli interni nadzor, ki ga ne bodo komentirali.

Pozneje je na podlagi pridobljenih imen in priimkov vseh vpletenih, direktor agencije za civilne letalstvo Rok Marolt priznal, da je prejšnji teden nadzornik opravil pregled v podjetju Fraport, kako opravlja interni nadzor nad svojimi pogodbenimi partnerji. Zapisnik pa ima oznako zaupno.

Direktorja agencije Marolta so zato pozvali k razkritju zapisnika in rezultatov nadzora.