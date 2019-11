Lilijana Kozlovič je Arso vodila od konca maja. Foto: BoBo

Lilijana Kozlovič je magistrica prava in ima po navedbah vlade bogate izkušnje z vodenjem v državni upravi. Med drugim je bila načelnica Upravne enote Koper, poslanka in generalna sekretarka vlade Mira Cerarja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada je določila tudi besedilo predloga novele zakona o industrijski lastnini, s katerim se v slovenski pravni red prenaša direktiva Evropskega parlamenta in sveta o približevanju zakonodaje držav članic v povezavi z blagovnimi znamkami. Direktiva je bila sprejeta z namenom uskladitve nacionalnih zakonodaj in postopkovnih pravil na področju znamk z evropskimi. S tem bo zagotovljeno, da bodo sistemi registracije blagovnih znamk po vsem EU-ju dostopnejši in učinkovitejši za podjetja.

Seznanila se je s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. julija do 30. septembra letos. V obravnavanem obdobju je potekalo 34 skupščin v družbah, na katerih je SDH v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije uveljavljal pravice delničarja oz. družbenika.

Sprejela je tudi poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na vzpetini Cerje. Intervencijski stroški so dosegli dobrih 115.000 evrov. Ministrstvo za obrambo je vladi predlagalo, naj država iz proračunske rezerve povrne intervencijske stroške prostovoljnim gasilskim društvom, poklicnima gasilskima enotama in Zdravstvenemu domu Nova Gorica v skupnem znesku 66.746 evrov.

Kot skupščina družbe SODO je vlada dala soglasje k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja ter aneksu k tej pogodbi.

Vlada je prav tako sprejela sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za ogrevanje, če se uporablja mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020 ter sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za potrebe kopališč in ogrevanje, če se uporablja mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020.