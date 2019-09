Šarec verjame, da bo ustavna komisija DZ-ja hitro pristopila k cilju vpisa znakovnega jezila v ustavo, Slovenija pa bo postala ena izmed redkih držav, ki ga bo tudi dosegla. Foto: Facebook Marjan Šarec

Kot je prepričan predsednik vlade Marjan Šarec je tak dogodek izjemno pomemben, saj kaže na to, kako pomembno je, da so vsi člani naše družbe enakopravno vključeni v delovanje družbe. "Vsak človek, ki ima kakršno koli okvaro, ne samo gluhi, tudi drugi, se seveda v družbi težje vključuje in uresničuje, pa ne zaradi njega samega, ampak zaradi drugih članov družbe, ki velikokrat ne razumejo navidezne tišine sveta gluhih. Iz te nevednosti pa potem nastajajo kakšne čudne situacije," je dejal Šarec.

Zanj je izjemno pomembno, da vsak dan drug drugega opominjamo in ozaveščamo, da so med nami ljudje, ki imajo takšne ali drugače težave. Nekaterih težav po Šarčevih besedah ne razumemo, dokler se sami ne soočimo z njimi, šele potem jih začnemo razumeti. Dodal je še, da je naloga vlade narediti vse, kar je v njeni moči, da se šibkejši v družbi počutijo sprejeti in enakopravni.

Društvo gluhih in naglušnih Celje, ki je skupaj z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije organizator letošnjega že 60. mednarodnega dneva gluhih, je že v minulem tednu pripravilo več prireditev. Želijo namreč, da bi družba gluhe bolje razumela, jih podpirala v njihovih prizadevanjih in vzpostavljala pogoje, da bi na čim več področjih sodelovali v družbi.

V Sloveniji je približno 1500 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, približno 450 oseb ima polžev vsadek, približno 100 je gluhoslepih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, približno 75.000 oseb pa uporablja slušni aparat. Gluhi in naglušni so v Sloveniji organizirani od leta 1931 in veljajo za eno od najstarejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V zvezo je vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih.

Svetovna organizacija gluhih, ustanovljena leta 1951 v Rimu, je na kongresu leta 1958 sprejela svetovno manifestacijo Mednarodni teden gluhih, ki ga gluhi povsod po svetu praznujejo zadnji polni teden v septembru. Teden se bo začel v ponedeljek, 23. septembra, ko bomo letos prvič obeležili tudi mednarodni dan znakovnih jezikov.