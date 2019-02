Podpora vladi raste Foto: TV Slovenija

Agencija Ninamedia je za TV Slovenija in časnik Dnevnik izvedla anketo med 12. in 14. februarjem in anketirance povprašala, kako bi volili, če bi bile državnozborske volitve to nedeljo. Med strankami bi največ glasov volivcev dobila Lista Marjana Šarca (LMŠ), kar 31,3 odstotka glasov. Kar je več kot 13 odstotnih točk več prejšnji mesec.

Na drugo mesto se je uvrstil SDS, za katerega bi glasovalo 11,6 odstotka. Na tretjem mestu je SD s 8,9 odstotka podpore, četrta je Levica, ki bi jo volilo nekaj več 6,2 odstotka vprašanih. Omenjeni četverici sledijo NSi (3,9 odstotka), DeSUS (2,9 odstotka), SAB (2,9 odstotka), SMC (2,7 odstotka), SNS (2,5 odstotka) in SLS (2,5 odstotka).

Neodločenih je za dva odstotka manj anketirancev kot januarja, skoraj 20 odstotkov. Nekaj več kot štiri odstotke vprašanih pa se ne bi udeležila volitev.

Da je vlada uspešna, ocenjuje že 69,9 odstotka vprašanih. Nekaj manj kot četrtina (24 odstotkov) pa jih meni, da dela neuspešno.

Na vrhu priljubljenosti politikov ostaja predsednik vlade Marjan Šarec z zelo visoko oceno. Oceno nad štiri so do zdaj dobili le redki politiki. Drugi je predsednik države Borut Pahor z boljšo oceno kot prejšnji mesec, a je krepko za Šarcem. Tretja je tokrat Tanja Fajon, Violeta Bulc je četrta. Sledijo Ljudmila Novak, Dejan Židan, Zoran Janković, Milan Brglez in Igor Šoltes.

Raziskavo Vox populi za časopis Dnevnik in RTV Slovenija izvaja agencija Ninamedia. Med 12. in 14. februarjem 2019 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI. Anketiranih je bilo 700 oseb.