Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v sredo, 5. junija 2019, in četrtek, 6. junija 2019, gostil vrh pobude Tri morja v Sloveniji. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Udeležilo se ga bo devet od 12 predsednikov pobude vrha Treh morij, kot gostje pa tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in ameriški minister za energetiko Rick Perry.

Pobudi Treh morij želi Slovenija na četrtem vrhu, zadnji je bil v Bukarešti, dati nov zagon. Še posebej na gospodarskem področju. Več kot 580 poslovnežev iz več kot 40 držav, predstavniki Evropske banke za obnovo in razvoj, Evropske investicijske banke in 16 gospodarskih zbornic, ki se bodo sešli na petih različnih panelih, so dokaz za to.

Povezovanje države ob Jadranskem, Baltskem in Črnem morju želijo na področju infrastrukture, digitalizacije in predvsem energetike. Pobuda je nastala v času krimske krize v bojazni pred pomanjkanjem plina, zato so ves čas zraven tudi Američani. Predsednik Donald Trump se je na vrhu v Varšavi zavzel za plinski terminal na Krku. Od takrat ima tudi vabilo v Slovenijo.

Večji politični vrh je leta 2002 pripravil le nekdanji predsednik Milan Kučan, ko je gostil Srednjeevropsko pobudo.

Gospodarsko-politična Tri morja na Brdu pri Kranju

Pričakovani zastoji in gneča na cesti

Predsedniški vrh bo vplival tudi na prometno pretočnost, predvsem na območju Brnika, Ljubljane in Kranja. Na trasi potovanja varovanih oseb bodo v sredo in četrtek številne kratkotrajne mobilne zapore prometa, veliko nevšečnosti pa utegne povzročiti tudi prepoved vožnje tovornjakov po ljubljanski zahodni in južni obvoznici.

V sredo se največja gneča v popoldanskih urah obeta okoli kongresnega centra Gospodarsko razstavišče, v večernih urah pa pri predsedniški palači. Policija prosi, naj se navodila dosledno upoštevajo. Še posebej je treba opozoriti na prepoved za tovornjake na nekaterih cestah v središču Ljubljane in na delu gorenjske avtoceste, predvsem pa tudi ljubljanske obvoznice. Torej prav tam, kjer je pravzaprav sicer največ tovornega prometa.

Vodja prometno-informacijskega centra Brane Nastran: "Pričakujemo kar precej stoječih tovornih vozil na avtocesti, pred avtocesto, na parkiriščih. Pričakujemo, da bodo počivališča na avtocestah polna tovornih vozil in seveda tudi težave na samih odstavnih pasovih na avtocesti, praktično ves dan."

Prepoved bo veljala v sredo skoraj ves dan, in sicer od 10. ure dopoldne do 22. ure zvečer in v četrtek do poznega popoldneva (med 8. in 17. uro). Obvestili so sicer tudi svoje kolege in transportna podjetja v tujini.

V četrtek zjutraj se bo dogajanje preselilo na Brdo pri Kranju – skupaj z njim pa tudi prometni zamaški.