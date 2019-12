Akcija bo potekala ves december, saj gre za zadnji mesec v letu, ki ga zaznamujejo številna praznovanja in zabave. Foto: BoBo

"Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi udeleženci v prometu. Če ste opiti, ne sedajte za volan. Naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz. Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah," pozivajo organizatorji akcije, ministrstvo za zdravje, Javna agencija RS za varnost prometa, AMZS, Zavod Varna pot in drugi. Javnost želijo s skupno akcijo spodbuditi k ničelni toleranci do uporabe alkohola, pa tudi drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki imajo v prometu usodne posledice.

Akcija bo potekala ves december, saj gre za zadnji mesec v letu, ki ga zaznamujejo številna praznovanja in zabave. Prav v prazničnem času se zgodi še posebej veliko nesreč, ki jih povzročijo opiti vozniki, so navedli na agenciji. Kot so napovedali, bodo policisti od danes do 20. decembra še pozornejši na psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Kršitelje čakajo kazni, nekatere med vzornimi vozniki pa brezplačne vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gosti.

Agencija za varnost prometa bo v tem mesecu pripravila več preventivnih dogodkov, občinam so med drugim zagotovili 3.000 alkotestov za enkratno uporabo, ki jih bodo razdeljevali obiskovalcem v okviru terenskih akcij po lokalih in restavracijah. Osrednja dogodka bosta potekala v soboto na Prešernovem trgu v Ljubljani ter 13. decembra na Trgu svobode v Mariboru.

Letos več prometnih nesreč zaradi alkohola

Na slovenskih cestah se je letos do vključno 20. novembra zgodilo 1.326 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci. To je 2,3 odstotka več kot leto prej, ko se je v istem obdobju zgodilo 1.296 tovrstnih nesreč, so navedli statistiko na Agenciji za varnost prometa. Zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je letos umrlo 30 ljudi, kar je 50 odstotkov več kot lani. Poškodovanih je bilo 659 ljudi (lani 700), od tega je bilo 119 huje poškodovanih (lani 139) in 540 lažje poškodovanih (lani 561).

V večini primerov je bil ob alkoholu vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom neprilagojena hitrost. Letos se je zgodilo 14 takih prometnih nesreč, v katerih je umrlo 18 ljudi, v letu 2018 je bilo takih nesreč za 60 odstotkov manj. Agencija med vzroki prometnih nesreč omenja še nepravilno stran oz. smer vožnje ter neupoštevanje pravil pešca.

Največ prometnih nesreč zaradi alkohola se je po ugotovitvah agencije zgodilo v obalno-kraški in pomurski statistični regiji. Največ oseb pa je v prometni nesreči, povezani z alkoholom, umrlo v koroški, goriški in zasavski statistični regiji.

Zaradi vožnje pod vplivom mamil je letos umrlo osem ljudi. Povzročitelji pod vplivom mamil in drugih psihoaktivnih snovi so letos povzročili 67 prometnih nesreč (lani 81). Hudo telesno poškodovanih je bilo 23 udeležencev (enako kot lani), lažje telesno poškodovanih pa 45 udeležencev (lani 50).