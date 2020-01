Nujnost združitve naj bi po navedbah lastnikov narekovale razmere na trgu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

V zadnjem obdobju so zakrožile informacije, da naj združitve družb Dnevnik in Časnik Večer sploh ne bi bilo. Direktor in solastnik Večera Uroš Hakl je za STA dejal, da to ne drži, več pa ni povedal.

Novinarji obeh časopisov medtem pravih odgovorov na vprašanje, kaj se dogaja, nimajo. "Odgovorni nam ne dajejo nobenih informacij," pa je za STA dejal predsednik sindikata novinarjev Dnevnika Igor Dernovšek. Zadnje, kar so decembra izvedeli na to temo, je bilo, da pogovori potekajo in da bodo pogajanja končana nekje v marcu oziroma aprilu. Kot je dejal, se s tem vprašanjem niti ne ukvarjajo več. "Bomo videli, kaj bo prinesel čas, pripravljeni smo na oba scenarija in na to, da se zavzamemo za naše pravice. Ta hip nam to ne jemlje spanca," je dodal Dernovšek.

Na Večeru medtem sploh nimajo podatkov, da se bo združevanje uresničilo, "so pa namigi o tem, da to sploh ni dejstvo", je za STA povedal vodja tamkajšnjega sindikata novinarjev Bojan Bauman. "Nekako mi že mesec hodimo po svoji poti, tako kot je bilo do zdaj, ločeno Večer, ločeno Dnevnik," je navedel. Poudaril je še, da so na Večeru govorili le o enem roku, in sicer da bodo pogovori o združitvi potekali do začetka lanskega novembra, a se do tedaj ni zgodilo nič.

Pretresi in negotovost med delavci

To, da "trenutno vse skupaj stoji", vidi kot pozitivno, ker lažje delajo. "Vsaki taki pretresi povzročajo negotovost med delavci, ne veš, kakšna bo prihodnost, vse to vpliva na klimo. V tem trenutku imamo mir, kar se tiče odpuščanj, prerazporejanj," je nanizal.

Sindikalista sta omenila še nekaj dobrih novic. Na Dnevniku jim je, tako Dernovšek, na začetku decembra kljub opozorilom vodstva podjetja, da se to mogoče ne bo zgodilo, uspelo zagotoviti podaljšanje hišne kolektivne pogodbe. "Kolektivna pogodba je ostala enaka, kot je bila prejšnja, po dolgem času se ni nič znižalo ali omejilo pravic," je dejal sindikalist.

Tudi grožnje o "bistveni racionalizaciji", ki naj bi bila izvedena ali prek znižanja plač ali prek odpuščanj, se (do zdaj) po njegovih besedah niso uresničile. "Nič se ne dogaja, ni odpuščanj, ni nobenih pritiskov na plače ali kaj podobnega," je povedal Dernovšek.

Na Večeru medtem do pogajanj o novi hišni kolektivni pogodbi še ni prišlo, se pa po Baumanovih besedah pripravljajo.

Skupna kolektivna pogodba

Sta pa sindikata Dnevnika in Večera v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije pripravila tudi predlog skupne kolektivne pogodbe za primer združitve podjetij. Dernovšek je pojasnil, da ta zajema dobre prakse iz obeh podjetij, pa tudi iz drugih medijskih hiš, in je boljša od tiste, ki jo imajo v Dnevniku. Predlog bo v primeru, da bosta časopisni družbi združeni, seveda še predmet pogajanj.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil STA, se je sicer postopek združitve Dnevnika in Večera zapletel zaradi cenitve vrednosti posameznega podjetja. Predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan in Hakl naj namreč v povezavi s tem ne bi našla skupnega jezika.

Agencija za varstvo konkurence je zeleno luč združitvi časopisnih podjetij v novo združeno družbo z imenom DV mediji prižgala lani poleti. Petan in Hakl sta tedaj izrazila pričakovanje, da bo novo podjetje z imenom DV mediji začelo delovati v prvem četrtletju tega leta.