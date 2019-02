Židan in Köver pohvalila kulturno izmenjavo slovenske in madžarske narodne manjšine

Židanov obisk v Prekmurju in Porabju

Monošter - MMC RTV SLO, STA

Židan in Köver sta se najprej srečala s predstavniki madžarske narodne skupnosti v mestni hiši v in centru Banffy v Lendavi, zatem pa na sedežu Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku s predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Obiskala sta tudi dvojezično osnovno šolo Gornji Senik in imela delovno srečanje za zaprtimi vrati v Slovenskem kulturnem centru Lipa v Monoštru. Foto: BoBo

Predsednik DZ-ja Dejan Židan in njegov madžarski kolega Köver sta v Prekmurju in Porabju obiskala pripadnike slovenske in madžarske narodne skupnosti.