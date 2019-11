Koalicijski partnerji so na kosilu dorekli prioritete za prihodnje leto in se dogovorili za pogostejša srečanja. Foto: BoBo

"Vse, kar je dogovorjeno, je mogoče realizirati le, če bomo igrali z roko v roki," je po srečanju ocenil predsednik SMC-ja Zdravko Počivalšek. Na vprašanje, kako si predstavlja boljše timsko delo v koaliciji, pa je odgovoril na primeru košarke: "Če igrate košarko, veste, da je treba žogo podajati. Ne more imeti vsak svoje žoge in vsak zase igrati." Če se kolektivno igra, se da po njegovih besedah zmagati, "tu in tam pa je treba komu hrbet pokriti".

Koalicijski partnerji so se pogovarjali tudi o proračunu, ki ga bo DZ potrjeval predvidoma v četrtek. Po Počivalškovih navedbah koalicija računa, da bo rekorden proračun prejel dovolj podpore, da bo sprejet.

Predsednik SD-ja Dejan Židan je skoraj dvourni pogovor partnerjev označil za zelo dobrega, na tej podlagi pa po njegovem mnenju obstaja resna namera, da koalicijsko pogodbo, ki da je dobra, uresničujejo tudi v prihodnje. Verjame, da bo v četrtek sprejet tudi proračun, v prihodnjem letu pa bodo pomembne zaveze iz koalicijskega sporazuma uresničevali naprej. Podporo bodo iskali pri vseh partnerjih, sam pa si želi, da je prva, pri kateri iščejo podporo, Levica.

Predsednik SD-ja ugotavlja, da bodo nekateri današnji vrh koalicije verjetno razumeli kot pogovor ob kosilu. Po njegovih besedah pa so se zelo odkrito pogovorili o prvem letu skupnega delovanja in o prioritetah za prihodnje leto. Židan je zadovoljen, tudi z dogovorom, da se bodo v prihodnje sešli pogosteje.

Glede prioritet je opozoril na tiste, ki jih poudarja SD, in sicer na vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe starejših, skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu in spremembe na področju okoljsko-podnebne politike. "Sem optimist," je dejal in dodal, da so se pogovarjali tako, kot se morajo pogovarjati "tovariši na skupni poti, zelo odprto". Rezultat današnjega sestanka je po Židanovih ocenah čvrstejša koalicija petih strank.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec sta se medijem po srečanju izognila, premier Marjan Šarec pa utegne srečanje komentirati ob robu udeležbe na vrhu gospodarstva.