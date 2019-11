Župani so opozorili na perečo problematiko nezakonitih migracij ob južni meji. Foto: MMC RTV SLO

Župani 16 občin ob meji s Hrvaško so skupno pobudo za zaščito prebivalcev in bivalnega okolja zaradi nezakonitih migracij na predsednika vlade naslovili konec septembra. Z njo so državo želeli spodbuditi, naj se loti urejanja težav v obmejnih občinah.

"Pravočasno moramo zagotoviti vse potrebno, da ne bi prišlo do dogodkov, v katerih bi bila lahko ogrožena človeška življenja, ali da bi se nesprejemljivo poslabšali bivalni pogoji na obmejnih območjih," je razbrati iz pisma, ki so ga župani naslovili na vlado.

Na srečanju so župani premierju Marjanu Šarcu predstavili svoje predloge ukrepov, med katerimi so tudi dodatna sredstva za izgradnjo oziroma vzdrževanje cestne infrastrukture in čiščenje gozdov ter napotitev večjega števila policistov in vojakov na mejo.

Začetek dialoga

"Pozdravljamo začetek dialoga in izmenjave pogledov. V marsičem se strinjamo, marsikje pa imamo različne poglede," je na novinarski konferenci po srečanju s premierjem ocenil župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Uspelo pa se jim je dogovoriti o oblikovanju delovne skupine predstavnikov občin in vlade, ki bo iskala sistemske rešitve za izboljšanje življenja obmejnih prebivalcev. Koordinator skupine bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, delo pa naj bi začela v 14 dneh.

Župani Kostela, Črnomlja in Ilirske Bistrice. Foto: MMC RTV SLO

Danes tako župani od vlade niso dobili nobenih konkretnih obljub, saj so predvsem evidentirali težave, s katerimi se srečujejo, je pojasnil župan Ilirske Bistrice Emil Rojc. "Iščemo osnovno razumevanje države, da pri tem pomaga," pa je dodal župan občine Kostel Ivan Črnkovič.

Težave ob meji

Obmejne občine se po besedah županov srečujejo z različnimi težavami. V občini Kostel je na primer 19 vasi, ki nimajo javne razsvetljave, s pomanjkanjem ustrezne opreme za različne intervencije se srečujejo tudi gasilci.

Zato med drugim zahtevajo dodatna sredstva za postavitev svetilk javne razsvetljave, kar bo prispevalo k dvigu občutka varnosti prebivalcev ob meji, in za usposabljanje gasilcev za reševanje iz vode in na vodi.

Prav tako so predlagali, da država na prizadetih območjih zagotovi ustrezno višino nadomestila gospodarskim subjektom zaradi izpada prihodkov. Nenadzorovani migrantski tokovi namreč povzročajo med ljudmi strah in negotovost, kar se odraža v upadu obsega dejavnosti, posebej prizadeti so v gostinstvu in turizmu, so navedli.