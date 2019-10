Eliud Kipchoge je še enkrat potrdil, da je najboljši maratonec na svetu. Foto: Reuters

34-letni kenijski šampion je lani v Berlinu postavil svetovni rekord v maratonu, ki ga je pretekel v času 2:01:39, v Riu pa je leta 2016 postal olimpijski prvak. Na 42,2-kilometrski razdalji je poražen že pet let. Magično mejo dveh ur je v dunajskem parku Prater poskušal prebiti drugič. Pred dvema letoma mu je na dirkališču formule ena v Monzi zmanjkalo 25 sekund. Tedaj dosežek ni obveljal kot svetovni rekord v maratonu, saj so se narekovalci ritma izmenjevali. Enako zdaj velja za tek na Dunaju, kjer vendarle ni šlo za uradni maraton oziroma tekmo, proga pa je bila posebej postavljena in prilagojena, a zgodovina je vseeno napisana.

V avstrijski prestolnici je Kipchoge štartal ob 8:15. Na projektu INEOS 1:59, ki sta ga organizirala Ineos in Nike, mu je ritem narekovalo 42 vrhunskih dolgo- in srednjeprogašev, ki so se načrtno izmenjevali, ves čas je bila ob njem sedmerica postavljena v posebni formaciji – tako so ga varovali tudi pred morebitnim vetrom –, pred njimi pa je vozil električni avtomobil, ki je z zelenim laserjem označeval potreben ritem teka. Poskrbeli so, da ta ni padal pod 2:50 na kilometer – nikoli niso bili počasnejši od 2:52, najhitreje pa so s kilometrom opravili v 2:48 – , tekli pa so v 9,6 kilometra dolgem krogu.

Ritem so narekovali sijajni atleti, kot so olimpijski prvak na 1.500 metrov Matthew Centrowitz, pa Selemon Barega, Ronald Musagala, Bernard Lagat in norveški bratje Henrik, Filip in Jakob Ingebrigtsen. "Spadajo med najboljše atlete na svetu. Hvala vsem. Hvaležen sem jim, da so sprejeli to nalogo. Skupaj nam je uspelo," se je podpornikom na velikem izzivu zahvalil Kipchoge.

Kipchoge je svoj podvig primerjal s pristankom prvega človeka na Luni, nekateri pa so njegov dosežek enačili z osvajanjem Everesta Edmunda Hillaryja in šerpe Tenzinga Norgaya leta 1953.

Vse je šlo po načrtu. Vremenske razmere so bile idealne za Kipchogejev tek, narekovalci ritma so odlično opravili svojo nalogo, dodatno spodbudo pa so Kenijcu dali tudi gledalci ob progi, ki so z navdušenjem spremljali zgodovinski tek. Trenerji, ki so ga oskrbovali s pijačo in energijskimi geli, so ob tekačih kolesarili. Virtualno je imel praktično ves čas približno deset sekund naskoka pred magično mejo. Organizatorji so se bali, da bo na koncu popustil, kot se je to zgodilo v Monzi, toda Kipchoge je še pospešil in v cilj – zadnjih 500 metrov so se narekovalci ritma umaknili in je tekel sam – prišel 20 sekund pred dveurnim mejnikom.

Z nasmeškom na obrazu in ob spodbudi glasnih navijačev je pritekel v cilj v objem ženi Grace in vsem tekačem, ki so mu pri dosežku pomagali z narekovanjem ritma. "Počutim se dobro. 65 let po Rogerju Bannisterju smo znova spisali zgodovino. Uspelo se mi je spustiti pod dve uri, s čimer sem svetu dokazal, da nič ni nemogoče," je dejal v cilju, odet v kenijsko zastavo.