Tina Šutej je že več kot desetletje ena izmed najboljših slovenskih atletinj. Bila je edina slovenska atletska finalistka olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru (11.) in je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja (Peking 2006). Foto: STA

Skupno je bila četrta. Zmagala je Kanadčanka Alysha Newman, prvakinja britanske skupnosti narodov Commonwealth (4,77 m).

30-letna Šutejeva je v kraju, ki je 80 km oddaljen od Stuttgarta, izboljšala svoj najboljši slovenski dosežek na prostem; 9. julija letos je v Luzernu v Švici zasedla drugo mesto in s 4,61 m izenačila rekord, ki ga je dosegla 14. maja 2011 v ameriškem mestu Athens.

Šutejeva, ki ima že normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, je absolutni slovenski rekord, 4,71 m, postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi.

Počutje je bilo dobro

"Približujem se najboljšim, svetovni špici. Zelo sem zadovoljna. Tekma je bila super, počutje je bilo dobro, tudi pogoje sem imela solidne. Bila sem dobro pripravljena in res dobro skakala. A imam še vedno veliko rezerve, a se počasi približujem stabilnim in konstantnim skokom na višinah okrog 4,60 m. Norma za olimpijske igre v Tokiu je bila tokrat blizu, malo je manjkalo. Sedaj sem dve tekmi zapored povezala na res vrhunski ravni, prvič po dvoranski sezoni pred petimi leti, in tako si želim tudi nadaljevati," je povedala Šutejeva.

Le centimeter nižje od absolutnega slovenskega rekorda Šutejeva je v Nemčiji prvih poskusih preskočila 4,21 in 4,36 m, 4,46 v drugem, 4,56 pa znova v prvem. Nato so lestvico postavili na 4,63 m, ki jo je slovenska rekorderka prvič podrla, drugič pa je obstala na stojalu. Sledila je višina 4,70 m, le centimeter nižja od absolutnega slovenskega rekorda. Na tej višini je Šutejeva s tremi x v izidih končala tekmovanje, v igri pa so bile še naprej tri tekmovalke. Alysha Newman je bila nato edina, ki je skočila še 4,77 m, na 4,70 pa sta ostali dve atletinji.

Zdaj bo tekmovala v domovini

Naslednjo sredo jo bodo lahko pozdravili slovenski gledalci, tekmovala bo v Novem mestu ter konec naslednjega tedna na državnem prvenstvu v Celju. "Njena forma ta čas je res zelo dobra, tri tekme zapored je opravila z dobrimi izidi in upamo, da bo kmalu uspešna tudi na 4,70 m. Na tej višini je bila tokrat dvakrat blizu, sploh v zadnjem poskusu, a je bila globina malo premajhna. Zaveda se, da lahko dobro nastopa, čaka še kakšno pravo tekmo in boljše pogoje, danes ji veter ni kaj posebej pomagal. Po letu 2011 pa je letos prvič na prostem preskočila 4,61 m in to je res spodbudno," je dodal njen trener Milan Kranjc.